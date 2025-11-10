韓國史上最佳出口業績不能令人開心的原因



最近，韓國出口連日不斷刷新最高業績。韓國出口的華麗成績是由迎來超級週期（超繁榮期）的半導體引領的。半導體在上個月的總出口額中佔比26.4%。半導體在韓國出口中的貢獻度超過了四分之一。如果考慮到10年前同一時期還不到現在一半的11.5%，增長勢頭令人吃驚。在困難的經濟條件下，半導體的活躍固然值得慶幸，但出口的好消息並不令人開心。這是因爲被最大出口數值所掩蓋的根基製造企業萎靡不振。雖然整體出口有所增加，但汽車及汽車零部件、鋼鐵等部分品種的出口比一年前減少了10%至20%。



製造業危機不僅僅是今年下半年正式進行結構調整的石化或鋼鐵的問題。本月出口比一年前銳減18.9%的汽車零部件產業也在悄無聲息地“化膿”。記者最近見到的一名韓國汽車零部件製造商代表透露，由於中國產的廉價攻勢，周邊零部件公司正在倒閉。因爲，企業逐漸使用低廉的中國產零部件代替國產零部件生產汽車。表面上掛着韓國品牌，但內心卻充滿了中國產零部件的“外殼韓國製造”悄然擴散。在這種情況下，韓國零部件公司被廉價中國產零部件擠壓，減少了活計。



遺憾的是，政府和中小企業未能及時應對中國產低價攻勢。本應該不斷努力提高國內中小企業產品的成本競爭力的。受到美國關稅攻擊後才發現，此前出口市場未能實現多元化，實在令人痛心。雖然最近有評價認爲，在東南亞和歐洲很好地挽回了對美出口的減少，但能持續多久還是個疑問。在產業現場，企業們表示只是用臨時手段填補了對美出口的漏洞而已。



作爲韓國經濟基礎的製造企業的衰落預示着僱傭的“乾旱”。在產業園區，被中國產品排擠而未能獲得訂單的企業紛紛關門，減少工作天數。由於人工智能，從美國開始出現“無僱傭增長”，勉強還在創造就業的製造業發生的危機更加令人擔憂。



如果製造業倒閉，地方經濟也很容易崩潰。在製造業生產基地紮根的地方，中小企業面臨資金困難，滯納率激增。今年第三季度（7月-9月）五大地方銀行的滯納率是四大商業銀行的兩倍以上。也就是說，別說是新投資，很多企業連貸款利息都償還不了。如果地方資金週轉不靈，僱傭減少，人口將進一步流失，經濟惡化的惡性循環將更加嚴重。



要想拯救根基製造企業，必須培養超越低價競爭力的技術能力。很多人指出，爲了中小企業的技術開發，迫切需要政府的研究開發資金支援。韓國政府有必要對因美國和中國的保護政策而對韓國企業不利的部分進行檢查和改善。否則，韓國將淪落爲除了半導體之外拿不出手的中國產零部件組裝基地，現在迫切需要這種危機意識。如果製造生態系統崩潰，連半導體的未來都無法保證。

