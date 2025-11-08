妻子見丈夫遺照癱坐哭泣 親屬憶其勤懇工作未辦婚禮

妻子最終癱坐在地。照片中的丈夫身著黑色正裝，系著領帶，面帶柔和微笑。妻子凝視照片許久，隨後低下頭，抽泣痛哭了好壹陣。原本彌漫寂靜的靈堂充滿了哭聲。7日下午3時許，在蔚山南區蔚山醫院殡儀館，設置了前壹天在南區東化洞韓國東西發電公司內鍋爐塔倒塌被埋身亡的全某（49歲）的靈堂。全某的親戚紅著眼圈說道：“（全某）只與配偶進行了婚姻登記，連婚禮都沒能舉行，壹直忙于工作”，“他是不分晝夜勤懇工作的侄子。”據遺屬介紹，全某居住在首爾，作爲日用工到地方出差。全某曾經營壹家肉鋪，後因收入不佳關門，在尋找能賺更多錢的工作期間，爲補貼生活費開始做日用工。此次也是以合同工身份找到活計來到蔚山，卻遭遇變故。聽到全某的消息，妻子因沖擊無法正常支撐身體，在全某弟弟的攙扶下在靈堂外進出。遺屬們憤慨地說：“不是建築物倒塌，而是頂梁柱倒塌”，“每次在新聞上看到這種事故，都覺得以後不會再發生了，卻每次都重複。”當天，在埋壓事故現場，失去親人的家屬們難以掩飾悲痛。另壹名死者李某（64歲）的遺體臨時安放在南區中央醫院殡儀館，當天下午聞訊趕來的遺屬們抵達，令周圍人感到痛心。遺屬們以相對沈靜的表情進入殡儀館，隨後抑制不住的淚水奪眶而出，痛哭流涕，之後又以惶惑的表情守在現場。前壹天在事故現場遇到的壹對老夫婦硬咽著對記者說：“兒子被埋了，知道事故現場在哪兒嗎？”據悉，此次事故受害者均爲30至60多歲男性，其中還有30歲青年，更添惋惜之感。蔚山=千鍾炫記者、蔚山=都英振記者 punch@donga.com、0jin2@donga.com