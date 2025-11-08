搜救人員徒手撥開鋼結構物搜尋兩名失蹤者

韓國東西發電公司蔚山火力發電廠鍋爐塔坍塌事故死亡人數于7日增至3人。在推定死亡狀態被埋的2人救援工作持續進行之際，另有2人甚至連被埋位置都尚未確認，令人擔憂死亡人數最多可能增至7人。消防當局表示，事故第二天即當天上午9時6分許，壹名60多歲男性被救出但被判定死亡。約2小時後的上午11時15分許，壹名50多歲男性經現場醫療人員判定死亡後被移送至醫院。此外，前壹天在坍塌結構物與地面之間縫隙中發現手臂被卡住的壹名40多歲男性，盡管通宵救援，于當天早上4時53分許最終被判定死亡。由此，9名作業人員中僅有2人在事故初期獲救，3人死亡。剩余被埋者4人中有2人推定死亡，在被埋地點被發現後正進行救援。消防當局正全力在救援黃金時間72小時內搜尋至今尚未確認被埋位置的2人。但現場因擔憂殘骸進壹步坍塌可能導致二次被埋事故，救援活動面臨困難。消防當局相關人士表示：“事故地點堆積著鋼筋等結構物殘骸和石棉等層層疊疊，救援隊員正用手撥開殘骸展開搜索”，並稱“已動用聲波探測器、熱成像攝像機、內窺鏡等尖端設備及搜救犬進行搜尋”。專家診斷認爲，拆除設計及施工過程中安全保障措施不足可能對坍塌事故産生影響。蔚山警察廳已組建由70余名警察組成的調查專責團隊，將重點調查拆除設計與施工階段是否存在缺陷。雇傭勞動部也表示計劃調查是否違反《重大災害處罰法》。蔚山=都英振記者、崔昌煥記者 0jin2@donga.com、oldbay77@donga.com