韓美安保磋商會議聯合聲明中留有裁減駐韓美軍的可能性

據悉，韓美國防當局間最高級別磋商機制——安保磋商會議的聯合聲明中包含了“爲維持大韓民國的防禦態勢，將持續維持駐韓美軍”的內容。但有分析認爲，這一表述取代了去年韓美聯合聲明中“持續維持駐韓美軍目前的戰鬥力水平”的文字，打開了裁減駐韓美軍和擴大戰略靈活性的可能性。據多名軍方消息人士6日透露，韓國國防部長安圭佰和美國國防部（戰爭部）部長赫黑格塞思4日在首爾市龍山區國防部大樓舉行安保磋商會議，會後制定的聯合聲明中寫有上述內容。聯合聲明包含自2008年起的12年間“維持駐韓美軍現有水平”的字樣，但在特朗普政府第一期最後一年即2020年的聯合聲明中卻漏掉了這一表述。後來拜登政府又新添了“持續維持駐韓美軍目前的戰鬥力水平”的字樣。但在特朗普連任後的首次安保磋商會議上通過的聯合聲明中，“維持戰鬥力水平”變成了“維持防禦態勢”。韓國軍方消息人士表示：“據我所知，直到安保磋商會議最後階段，韓國還在積極要求美國將‘維持駐韓美軍現有戰鬥力水平’的字句寫入聲明。”但美國反對這一表述，把有關駐韓美軍的字句全部被刪除。分析認爲，由於擔心再次引發“同盟裂痕”爭議，最後使用“維持防禦態勢”的表述，找到了韓美之間的折中點。尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com