金建希“189天的謊言”

前總統尹錫悅的夫人金建希首次承認，通過建真法師全聖培從統一教那裏收到了2個香奈兒包。自今年4月檢方開始調查以來，在特檢調查和審判過程中，她一貫主張“從未收到過”，但189天后改口供認不諱。金建希5日通過律師團分發的聲明表示，“對我的不足深表歉意。作爲公職人員的配偶，本應慎重處事，卻以不當處事方式讓國民失望，對此我正在深刻反省”，承認了收受錢財的事實。但她表示：“不存在任何委託和代價關係，明確否認收受格拉芙項鍊。”此前，首爾南部地方檢察廳以涉嫌從統一教方面收受2個香奈兒包和格拉芙鑽石項鍊等財物並接受各種請託爲由，於4月30日對尹錫悅夫婦在首爾瑞草區Acrobista的住宅進行扣押搜查，正式展開了調查。金建希特檢組（特別檢察官閔中基）在8月6日傳喚金建希進行了調查，當時金建希否認所有嫌疑，稱“沒有收過香奈兒包等財物”。在6天后舉行的拘留前嫌疑人訊問（拘捕令實質審查）中，金建希也一直堅持這樣的主張，在被拘留移交審判後至今一直否認嫌疑。但金建希3日向法院申請保釋，請求在釋放狀態下接受法院審判，提交了承認收受2個名包事實的意見書。法律界指出，在保釋訊問之前，接連出現了對自己不利的法庭證詞，金建希因此將戰略調整爲承認收受錢財，但否認代價性的方向。宋惠美記者、孫俊英記者 1am@donga.com、hand@donga.com