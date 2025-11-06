在資本主義心髒紐約，34歲穆斯林社會主義者當選市長

被視爲世界資本主義心髒和美國最大城市的紐約第111任市長，于4日（當地時間）當選爲34歲的印度裔穆斯林、強左派傾向的喬蘭•曼達尼民主黨候選人。作爲紐約首位穆斯林市長，自稱“民主社會主義者”的他將領導擁有左右世界金融市場的華爾街的紐約。有評價稱這是美國政治的壹大變革。曼達尼當選人于當天上午2時（開票率91%）基准，獲得50.4%的得票率，擊敗了競爭對手前三次連任州長的無黨派安德魯•庫奧莫候選人（41.6%）和共和黨柯蒂斯•斯利瓦候選人（7.1%）。現任紐約州衆議員出身的曼達尼當選人，就在壹年前還近乎“無名政治家”。但他集中攻擊紐約平民的核心不滿——住房費用和生活費用問題，壹躍成爲明星。他通過社交媒體宣傳凍結租賃公寓租金、免費巴士、免費保育、對富人增稅等左派公約，獲得了年輕層的壓倒性支持。此前，美國總統唐納德•特朗普將他定性爲“共産主義者”，並公然表示“如果他成爲市長，將最小化對紐約市的聯邦政府資金援助，並部署國民警衛隊”。當天，曼達尼當選人在當選演講中表明“將向被特朗普背叛的國家展示如何擊敗他”，預計雙方沖突將進壹步激化。此外，同壹天舉行的新澤西州和弗吉尼亞州州長選舉中，民主黨均獲勝，有分析稱特朗普總統的國政運營亮起紅燈。林雨宣 imsun@donga.com