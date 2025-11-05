非法賭博-詐騙-盜竊……青少年爲償還賭債陷入非法活動惡性循環

據相關調查顯示，沈迷賭博的青少年爲償還債務而利用私債等，正遭受成瘾的惡性循環。韓國青少年政策研究院高級研究員林智研近日發布的《青少年網絡賭博經曆現狀》報告表明，以去年滿13至19歲青少年中直接進行過網絡賭博的520人爲對象進行調查，結果12.7%的受訪者表示“爲償還賭債曾接受互聯網非法貸款或向朋友借高利貸”。此外，爲償還賭債而經曆非法賭博（57.7%）、詐騙（36.2%）、盜竊（22.2%）、個人信息銷售（14.3%）、暴力或脅迫（13.7%）等各種非法行爲的案例也不少。雖是少數，但也有涉及性剝削及性買賣（5.7%）、有害場所打工（5.3%）、毒品配送（4.2%）、電話詐騙（2.8%）的情況。此類統計數據表明，如果在遭受賭債痛苦的初期階段得不到制度性幫助，青少年獨自承擔問題後，面臨露宿或逃跑、脅迫及暴力、參與犯罪等二次受害的風險很大。林研究員指出：“爲阻止青少年因難以承受的賭債而參與追加犯罪，急需構建‘青少年賭博債務解決壹站式服務體系’。”青少年首次接觸網絡賭博的途徑中，“周圍朋友”占62.2%，最爲常見；非法橫幅或社交網絡服務（SNS）、智能手機廣告短信等數字環境占37.6%。首次暴露于賭博的時期，中學生占56.4%，高中生占39.6%，小學生也達到4%。賭博類型中，私設在線體育博彩占44.9%，最多；在線賭場遊戲（41.2%）、在線彩票（34.5%）、在線賭錢遊戲（30.8%）緊隨其後。難以停止賭博的原因中，網站訪問容易（53.7%）最多，其次是“贏錢的快感”（44.4%）、“快速賺錢”（38%）、“朋友賭博”（38%）等。林研究員強調：“需要加強有害環境監控和舉報體系，強化非法賭博處罰等制度應對”，並指出“同時應並行事前預防教育，讓青少年自行認識賭博危險性”。（江原樂園和賭博産業綜合監管委員會共同主辦的“青少年賭博根除內容公開征集”大獎獲獎作品。江原樂園提供）李仁模 imlee@donga.com