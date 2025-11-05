李在明自我評價亞太經合組織會議成果：“費盡心神，竭盡全力”

韓國總統李在明4日就慶州亞太經合組織（APEC）峯會以及以此爲契機舉行的首腦會談成果表示：“爲了在最壞的情況下取得最佳結果，費盡了心神，竭盡了全力。”李在明當天在國會就明年預算案發表施政演說時表示：“亞太經合組織峯會首次一致同意共同解決人工智能、低出生、高齡化等人類共同面臨的挑戰課題。隨着《慶州宣言》的出臺，韓國得以主導亞太地區的交流和繁榮、增進區域內和平的作用。”李在明就韓美關稅談判達成協議一事表示：“緩解了韓國經濟的不確定性。在主力出口產品汽車和半導體領域，確保了與競爭國家同等水平的關稅，爲在平坦的運動場上展開競爭奠定了基礎。”就美國總統特朗普批准韓國建造核動力潛艇一事，李在明表示：“通過核燃料供應協議的進展，鞏固了自主國防的基礎。爲鈾濃縮和乏核燃料再處理提供了劃時代的契機，可以加強未來能源安全。”對於與中國國家主席習近平舉行的韓中首腦會談，他表示：“雙方再次達成一致，全面恢復韓中關係，作爲戰略合作伙伴，共同走向實用和相生的道路。”此外，李在明在發表施政演說之前與國會議長禹元植、大法院院長曹喜大、憲法法院院長金尚煥等5部要員進行了暢談。李在明表示：“包括大法院院長在內，憲法法院、中央選舉管理委員會、監查院等機關負責人都給予了很多關心和支持，我們才能取得好的成果。”對此，曹喜大簡短地答道：“是，是的。”朴訓祥 tigermask@donga.com