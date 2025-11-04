孫興慜貢獻壹球壹助 洛杉矶FC晉級季後賽八強

在“超級索尼”孫興慜（33歲）攻入壹球並貢獻壹次助攻的強勢表現下，洛杉矶FC隊成功晉級2025年美國職業足球大聯盟（MLS）杯季後賽（PO）西部聯盟半決賽。洛杉矶FC隊于3日舉行的MLS杯季後賽首輪（三局兩勝制）第二場客場比賽中，以4比1戰勝奧斯汀FC隊。首發出任前鋒的孫興慜在上半場第21分鍾率先爲球隊破門得分。接獲隊友德尼•布安加（31歲•加蓬）的傳球後突入禁區的孫興慜，以假動作晃過對方防守隊員，隨即用左腳射門擊穿球網。這是孫興慜在季後賽的首粒進球，也使他在加盟洛杉矶FC俱樂部三個月後實現了兩位數進球（10球）的成就。孫興慜在常規賽出場10次攻入9球。四分鍾後孫興慜再次奉獻助攻。當對方門將棄門出擊時，孫興慜的射門被防守隊員封堵，他隨即傳球給另壹側的布安加，後者順勢右腳射門得分。洛杉矶FC隊在上半場第44分鍾由布安加與下半場補時階段由傑雷米•埃博比斯（28歲•美國）各入壹球。繼上月30日季後賽首輪首場主場以2比1戰勝奧斯汀隊後，洛杉矶FC隊以系列賽兩戰全勝的戰績鎖定西部聯盟半決賽晉級資格。足球統計專業媒體《FotMob》賽後給予孫興慜全隊第二高的8.6分評分。洛杉矶FC俱樂部主教練史蒂夫•切倫多洛（46歲•美國）賽後稱贊道：“像孫興慜這樣能閑熟運用雙足的球員難以防守。”切倫多洛教練昔日效力德國足球甲級聯賽漢諾威96隊擔任後衛時，曾與當時效力漢堡隊的孫興慜有過直接交鋒經曆。常規賽西部聯盟排名第三的洛杉矶FC隊，將與同壹聯盟第二名溫哥華白帽隊爭奪聯盟決賽晉級資格。與采用三局兩勝制的首輪賽制不同，聯盟半決賽起將采用單場淘汰制。溫哥華隊擁有拜仁慕尼黑隊（德國）的“傳奇”托馬斯•穆勒（36歲•德國）效力。這位爲拜仁隊出戰756場攻入250球的球星，于今年8月加盟溫哥華隊。穆勒在MLS常規賽出場7次攻入7球。韓鍾浩記者 hjh@donga.com