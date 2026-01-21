EXO攜新專輯回歸 展現強勢舞台魅力

“我曾是領著薪水、頂著5厘米黑眼圈的上班族，看完這個視頻感覺自己像是又變回了15歲少女。”這是上月男子組合EXO在“2025年Melon音樂頒獎禮（MMA）”舞台表演視頻下的壹條評論。當天，EXO時隔8年登上MMA舞台，獻唱了《咆哮》、《狼與美女》、《Monster》、《Love Shot》等熱門歌曲以及新曲《Back It Up》，留下了強烈的印象。盡管後輩偶像團體也大規模出演，但EXO的表演在穩定性和強烈感方面尤爲突出。結束“軍白期”的EXO回歸了。19日，他們發行正規八輯《REVERSE》，正式宣告回歸。這是自2023年正規七輯《EXIST》後，時隔約3年的團隊活動。仍擁有強大話題性和動員力的EXO，將通過這張專輯展現何種面貌？● 蘊含SM特有情感的《Crown》此張專輯共收錄包括主打歌《Crown》在內的9首歌曲。正如成員們此前預告的那樣，《Crown》全面展現了典型的“SMP（SM音樂表演）”風格。這是壹首融合了亞特蘭大陷阱音樂鼓點、重金屬吉他及電子舞曲（EDM）合成器音效的激烈舞曲。將珍貴的存在比喻爲皇冠，傳遞“會守護到底”的信息，也展現了EXO特有的“悲壯美”。音樂視頻中，火、水、風等令人聯想到EXO自出道初期便標榜的“超能力世界觀”的畫面，也給人留下深刻印象。有分析認爲，新專輯的整體方向是“對熟悉風格的選擇”。大衆音樂評論家朴熙亞表示：“EXO的這張專輯對于喜歡SMP的粉絲而言，是忠實于SMP公式以至于顯得經典的作品，與其說是新鮮感，不如說是由EXO標志性的熟悉風格帶來的安定感更爲突出的大型作品。”對于此次主打歌《Crown》，朴評論家認爲：“與其說是做出了巨大挑戰，不如說是因爲空白期較長，所以選擇了能夠明確展現現有EXO存在感與色彩的歌曲。”● 《咆哮》締造者的回歸實際上，由于此前與所屬經紀公司SM娛樂的結算糾紛，未能參與此次活動的“CHEN-BAEKHYUN-XIUMIN”（金鍾大、邊伯賢、金珉錫）的缺席也引發了不小的擔憂。但在以SUHO（金俊勉）、CHANYEOL（朴燦烈）、D.O.（都暻秀）、SEHUN（吳世勳）、KAI（金鍾仁）、LAY（張藝興）6人體制重整後的表現中，很難找到這種不安。據獨家直播MMA的在線視頻服務（OTT）平台Wave透露，去年MMA直播中同時在線人數最多的時刻正是EXO登台表演的時候。歌謠界也格外歡迎EXO的此次回歸。因爲他們是引領了K-Pop在韓國國內大衆影響力最強的2010年代中期的代表性團體。2012年出道的EXO在次年憑借《咆哮》引發了全國性熱潮，之後又接連推出《Call Me Baby》、《Love Me Right》等熱門歌曲。他們登上男子組合中的獨特地位，與當時同期活動的防彈少年團（BTS）、Wanna One壹起獲得了“EXO-BTS-Wanna One”的昵稱。隨著防彈少年團也于3月回歸，預計將産生積極的協同效應。大衆音樂評論家鄭敏宰評價道：“EXO是擁有國民級熱門歌曲的男子組合”，“他們在社交媒體擴散和疫情之前、大衆文化比現在更少碎片化的時期活動，具有廣泛的影響力，成爲長壽男子組合的可能性也非常高。”史智媛記者 4g1@donga.com