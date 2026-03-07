美軍C-5等5架大型運輸機集結烏山基地，連夜裝貨

5日，京畿道平澤市烏山美國空軍基地。將近晚上12點的深夜，這裏是一片忙碌動向。基地內的跑道和停機坪上到處都是大型運輸機。一架美國空軍擁有的最大規模C-5“銀河”和兩架C-17“環球霸王”等在跑道附近並排展開。6日凌晨，這裏又出現兩架C-17運輸機。雖然韓美從9日起將舉行“自由盾牌”聯合軍演，但共有5架美軍大型運輸機集結在烏山空軍基地實屬罕見。有分析認爲，隨着美國和伊朗戰爭的擴大，有人擔心會演變成持久戰，而美國戰略運輸機同時在烏山空軍基地展開，駐韓美軍兵力即將抽調到中東。實際上，5日晚至6日下午，烏山空軍基地陸續捕捉到了駐韓美軍準備運輸電力的情況。部分運輸機往返於基地內的跑道和停機坪進行貨物裝載工作。在運輸機旁邊的停機坪上，還發現了看似“愛國者”攔截導彈發射臺的裝備。據悉，此前在全北羣山基地等其他美軍基地的“愛國者”發射臺被移動部署在烏山基地。外交部長官趙顯6日在國會外交統一委員會全體會議上被問到“是否就從中東抽調駐韓美軍‘愛國者’一事進行協商”時，回答說：“據我所知，軍方之間正在緊密協商。”對於“駐韓美軍兵力是否也在移動”的提問，他表示：“據我所知，不是。基本上兩國軍方正在就戰略資產的展開進行緊密協商。”駐韓美軍也表示：“出於作戰安全考慮，不會提及特定軍事能力、資產移動和重新部署或潛在重新部署的可能性。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com