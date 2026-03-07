“我們國家隊真的變強了。感覺有可能戰勝日本。”韓國棒球代表隊的金倒永（23歲•起亞）5日在日本東京巨蛋舉行的2026年世界棒球經典賽（WBC）小組賽C組首場比賽結束後如是說。韓國隊在這場比賽中憑借4記本壘打，以11比4戰勝捷克隊，時隔17年取得WBC小組賽首場勝利。韓國代表隊將于7日晚7點，與東道主兼衛冕冠軍日本隊進行小組賽第二場比賽。在成年國家隊對決中，韓國棒球最後壹次戰勝日本是2015年世界棒球壘球聯合會（WBSC）超級12半決賽（4比3獲勝）。此後，韓日兩隊交手11次，韓國隊1平10負。所幸去年11月16日在東京巨蛋舉行的K-棒球系列賽第二回合比賽中，韓國隊以7比7戰平對手，避免了十壹連敗。此次日本隊陣中加入了去年帶領洛杉矶道奇隊奪得世界大賽冠軍的大谷翔平（32歲）和山本由伸（28歲）等8名效力于美國職業棒球大聯盟（MLB）的球員，因此戰力比去年對決時更爲強勁。韓國隊在2023年世界棒球經典賽時曾率先拿下3分。但投手陣容未能抵擋住日本隊的火力，最終以4比13被逆轉。不過，當時是在前壹天以7比8意外爆冷輸給澳大利亞隊的次日進行比賽，負擔很大。而本次比賽，韓國隊在首場比賽中獲勝，並且有壹天的休息日。此外，多名韓裔美籍球員加入球隊也是不同之處。在對陣捷克隊的比賽中，第三局和第五局連續兩打席擊出本壘打的舍伊•惠特科姆（28歲•休斯頓）表示：“日本確實是世界級的球隊，我個人也很尊敬他們隊中的很多選手”，“這是我非常想戰勝的對手。聽說最近我們對日本連敗，這次希望能以好的表現贏得比賽。”澤邁•瓊斯（29歲•底特律）也在第二回合下半局壹出局壹、三壘有人時擊出適時安打，並在第八回合下半局擊出鎖定勝局的本壘打。韓國代表隊主教練柳志炫表示：“以前國家隊的打線以左打者爲主。接手球隊後，我努力平衡左右打線。在這個過程中，（右打者）惠特科姆和瓊斯這樣的球員加入了國家隊”，“以前對方球隊在投手運用上往往比較容易，但現在我想他們會多費些思量了。”他接著補充道：“將在休息日6日好好重整旗鼓，最終決定對日比賽的首發陣容等。”對于日本記者“能否透露先發投手”的提問，他回答說：“如果日本先告訴我他們的先發投手是誰，那我也可以說。”日本媒體預測，左投手菊池雄星（35歲•洛杉矶天使）將作爲先發投手對陣韓國。曾在多倫多藍鳥隊與柳賢振（39歲•韓華）做過隊友的菊池，優勢在于最快時速可達99英裏（約159公裏）的快速球。相反，他的弱點是從日本職業棒球西武隊時期開始，就經常被擊出意想不到的本壘打。在本次比賽舉辦的東京巨蛋，這壹弱點可能更加致命。因爲東京巨蛋是經常出現本壘打的球場，以至于有“巨蛋轟”這樣的說法。在像氣球壹樣撐起巨蛋球場屋頂的過程中會産生上升氣流，這使得在東京巨蛋擊出的球飛行距離會增加。自然而然地，在東京巨蛋，誘導對手擊出滾地球能力強的投手取得好成績的概率更高。加盟韓國代表隊的右投手戴恩•鄧甯（32歲•西雅圖）誘導滾地球的能力非常出色，以至于在韓國國內的美職棒球迷中被稱爲“滾地球控”。高永表（35歲•KT）、孫周英（28歲•韓華）也是如此。柳賢振也壹樣。只是，韓國代表隊的目標與其說是“戰勝日本”，不如說是“晉級八強”，因此無法傾盡全力。因爲韓國隊在第二天8日中午12點就要立即與中華台北隊進行小組賽第三場比賽。代表隊隊長李政厚（28歲•舊金山巨人）囑咐道：“韓日戰時，日本會得到壹邊倒的支持，賽場氣氛會不壹樣。希望隊員們不要被氣氛所左右，像平時壹樣打好比賽。”黃奎引 kini@donga.com