首爾油價4年來首次突破1900韓元 比控制價格更爲緊迫的是穩定油價對策



由於中東事態，國際油價暴漲，6日，首爾加油站每升汽油的平均售價時隔4年再次漲至1900韓元線。在國際油價上漲部分尚未得到反映之前，韓國加油站的油價先上漲了。雖然李在明總統警告“油價宰客”，政府出面查處，但中東引發的價格不穩定必然會持續下去。



李總統就國內汽油價格表示：“聽說早中晚價格都不一樣，有的地方每升漲了近200韓元。”儘管要嚴懲趁着對外危機囤積或調整行情的串通行爲，但對全國超過1萬家加油站的價格控制可能會帶來市場歪曲和供應受阻等副作用。由於價格管制是非常時期的例外措施，所以首先要啓動穩定供給和需求、穩定市場不安心理的穩定油價對策。



受到美國和以色列空襲的伊朗阻止了20%以上世界原油和天然氣通過的霍爾木茲海峽，並將攻擊對象擴大到周邊國家的煉油、天然氣生產設施和附近海域的油輪。停泊在波斯灣的大型油輪遭到伊朗攻擊後，西得克薩斯原油漲至1年零6個月來的最高每桶81美元。據說，油輪的租船費每天約達6億韓元，比平時翻了一番。爲了應對危機長期化，在確保原油和天然氣代替供應線的同時，還要通過海上運費和保險費支援等，準備抵消費用衝擊的供應網穩定措施。



韓國70%的原油從中東進口，但相對於經濟規模，石油消費量卻是世界上最高的“能源過度消費國家”。韓國政府6日表示，將從阿聯酋緊急進口600萬桶以上的原油，但這僅相當於國內兩三天的消費量。要想應對高油價的長期化，必須同時採取供給穩定和階段性需求管理對策。應該引導大衆交通代替汽車運行，如果情況進一步惡化，應通過擴大在家辦公等減少能源消耗。



產油國美國也早已將國內汽油價格推升至2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來的最高水平。兩三週後，國際油價暴漲和韓元對美元匯率上升（韓元貶值）因素將正式反映到國內汽油價格上。如有必要，應以低收入階層爲對象，通過能源使用券或返還油類稅等來減輕平民的負擔。中東引發的能源危機有很多國內無法控制的外部變數。相比恐嚇和管制，政府、家庭、企業要齊心協力才能度過危機。

