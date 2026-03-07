伊朗攻擊“美國油輪”，汽油價格突破1900韓元

伊朗當地時間5日用無人機襲擊了停泊在科威特海上的美國油輪。當初封鎖霍爾木茲海峽後，以該地區爲中心展開攻擊的伊朗將攻擊範圍擴大到了波斯灣（阿拉伯國家稱阿拉伯灣）北部。隨着從波斯灣到霍爾木茲海峽的原油基礎設施和物流網的威脅增大，人們對油價上漲壓力的擔憂越來越大。實際上，6日首爾汽油價格超過每升1900韓元，創3年零7個月以來的最高值。據路透社等媒體報道，5日凌晨1時20分左右，停泊在科威特穆巴拉克-阿爾卡比爾港東南方向約56公里的油輪“索南谷納米貝”左舷發生了大規模爆炸。據悉，該油輪屬於瑞典企業斯特納航運公司，由美國海運公司運營。但是，沒有原油泄漏或人員傷亡。該油輪遭到攻擊的海域是距離霍爾木茲海峽800公里的波斯灣北部。有分析認爲，隨着伊朗的攻擊範圍擴大到整個波斯灣，油輪躲避的空間也幾乎消失。受伊朗封鎖霍爾木茲海峽和油輪攻擊的影響，市場對全球原油供應的不安感增大，國際油價呈暴漲趨勢。5日，在美國紐約商品交易所，西得克薩斯原油價格比前一個交易日暴漲8.5%，以每桶81.01美元收盤。以收盤價爲準，這是自2024年7月18日以後1年8個多月以來的最高水平。英國倫敦洲際期貨交易所5月份交貨的布倫特原油期貨收盤價爲每桶85.41美元，上漲4.93%。韓國油價也在上漲。6日，據韓國石油公社油價信息系統Opinet透露，以當天下午2時爲準，首爾汽油的平均價格爲每升1925.47韓元，比前一天上漲36.40韓元。首爾汽油價格超過1900韓元是自2022年8月8日以後時隔3年7個月。首爾地區的柴油平均價格比前一天上漲50.41韓元，達到1945.62韓元，超過汽油價格。全國平均汽油價格（1866.07韓元）比前一天上漲31.79韓元。韓國政府正在積極穩定油價。李在明總統6日就因中東事態暴漲的汽油、柴油價格表示：“必須非常嚴肅、堅決地應對像油價宰客那樣利用共同體的困難獲取不正當暴利的反社會惡行。”政府在對個別加油站的暴利行爲進行現場管制之際，青瓦臺當天表示，將從阿聯酋緊急引進600萬桶以上的原油。李基旭記者、世宗=朱愛珍記者 71wook@donga.com、jaj@donga.com