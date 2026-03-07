

在2016年同時選舉四年任期的伊斯蘭議會議員290名和八年任期的專家會議議員88名的總選中，伊朗的年輕人舉著寫著“30+16”的牌子進行競選活動。意思是要在伊朗政治中心地首都德黑蘭選區，將所有改革派候選人全部選上。看到這種企圖讓30名相當于韓國國會的伊斯蘭議會候選人和16名有權選舉或彈核最高領袖的專家會議候選人無壹遺漏全部當選的大膽舉動，我當時認爲這簡直是天方夜譚。



這也難怪，因爲伊朗與韓國不同，由擔任選舉管理委員會角色的憲法監護委員會對候選人進行審核，任何被認爲言行稍有不符伊斯蘭體制的改革派人士都不可能參選。



憲法監護委員會由最高領袖任命的6名伊斯蘭法專家，以及最高領袖任命的司法部長推薦、議會同意的6名精通伊斯蘭法的普通法專家，共12人組成。他們主管伊朗所有的選舉，改革傾向的候選人要通過審核簡直是難如登天。



哈梅內伊的孫子、最近被提及爲最高領袖候選人之壹的哈桑•哈梅內伊也在2016年專家會議候選人審核中落選。作爲改革傾向的神職人員，受到年輕人支持的哈桑•哈梅內伊對審核結果提出抗議，並要求告知原因，但憲法監護委員會答複稱沒有告知的法律義務。隨後補充說，曾發短信通知他前來接受審核，但他沒來。對此，哈桑•哈梅內伊表示從未收到過這樣的短信，憲法監護委員會則堅稱已發送短信，就此結束了對話。



在改革派候選人如此難以參選的情況下，說要選出所有勉強能夠參選的人，這話實際上毫無現實感。這也是我搖頭的原因。然而，伊朗的年輕人令人驚訝。選舉結果是30+15！在最後壹個票箱打開之前，還是30+16。



爲了驅逐強硬派政治人物和保守神職人員，他們利用Telegram和WhatsApp積極支持國營媒體很少報道的改革派候選人，取得了驚人的結果。他們給了阻撓年輕人支持的候選人參選的憲法監護委員會壹個教訓，爲了防止強硬派掌權，將選票投給了不爲人知的溫和派或改革派。



2015年7月伊朗與美國及聯合國安理會常任理事國加德國達成的核協議，實際上是史無前例的2016年“30+15”結果的驅動力。然而，2018年5月8日，美國廢除核協議並重啓對伊朗的極限施壓制裁，導致改革派無法向國民兌現其承諾的經濟和社會發展。即使美國和以色列高喊政權更叠，將伊朗所有強硬領導層逼入絕境，2016年“30+15”所蘊含的希望也絕無可能複活。即便外部勢力高唱民主與人權實現了政權更叠，外部勢力扶植的領導班子又怎會爲伊朗人民赴湯蹈火、大公無私呢？絕無可能。



1951年議會民主選舉産生的摩薩台首相，被美國中央情報局（CIA）和英國軍情六處（MI6）通過親信政變推翻，爲穆罕默德•禮薩•巴列維（伊朗末代國王）沙阿奪回了王權，而沙阿（Shah，波斯語，意爲國王，在中文文獻中又簡稱爲沙）則竭力維護美英的利益。因外部勢力介入而改變流向的悲劇曆史會重演嗎？此刻，德黑蘭正在燃燒。

