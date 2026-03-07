“去年的‘驪州飛行’也是無人機入侵朝鮮的試飛”……警方把3名民間人士移送檢察機關

正在調查民間人士向朝鮮地區放飛無人機事件的韓國軍警聯合調查工作組6日將初創公司E公司的理事、30多歲研究生吳某等3名民間人士移交給了檢察機關。工作組當天表示，吳某和製造無人機的E公司代表張某、E公司負責對朝事務的理事金某等3名民間嫌疑人以涉嫌利敵罪、違反航空安全法、違反軍事基地法等罪名被移交給了檢察機關。其中吳某以羈押狀態被移交檢方。據警方介紹，他們在去年9月27日、11月16日、11月22日和今年1月4日先後4次向朝鮮放飛無人機。這些無人機預設飛行路線，從仁川江華島出發，經過朝鮮開城市和平山郡，然後返回京畿道坡州市。經確認，他們在向朝鮮放飛無人機之前，從去年6月開始到11月爲止，在京畿道驪州市一帶進行了8次旨在確認性能的飛行。特別是去年11月13日在驪州市一帶被發現的墜落無人機，也被確認是他們爲了確認性能而嘗試的“試飛”之一。當時進行調查的驪州警察署和國軍反間諜司令部得出了沒有涉朝嫌疑的結論。據瞭解，軍警當時認爲無人機的飛行與朝鮮沒有關係。警方認爲，在無人機飛往朝鮮的過程中，擅自拍攝了韓軍部隊，該無人機墜落朝鮮，導致暴露韓軍軍事事項、南北關係緊張、韓軍監視態勢發生變化等，侵犯了韓軍軍事利益，因此對他們適用普通利敵罪等嫌疑。權九龍記者 9dragon@donga.com