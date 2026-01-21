李在明：“民間無人機侵犯，與向朝鮮開槍一模一樣”

韓國總統李在明20日就民間無人機侵犯朝鮮一事表示：“這無異於發動戰爭的行爲。就像向朝鮮開槍一樣。要進行徹底的調查，予以嚴懲，確保類似事件不再發生。”這距離李在明10日就民間人士向朝鮮派遣無人機的可能性表示“這是威脅韓半島和平與國家安全的重大犯罪”並指示嚴正調查過了10天。李在明當天在青瓦臺主持的國務會議上表示：“民間人士向朝鮮地區派遣無人機是不能容許的事情。無法理解怎麼能隨便做出此等行爲。”李在明提到了刑法上的“私戰罪”，並表示，“有法律條文規定，如果個人隨意向對方國家發動戰爭，將予以處罰”，指示軍警聯合調查特別工作組進行徹底、迅速的調查。朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正13日在談話中曾敦促“採取措施防止類似事件再次發生”。李在明還表示：“令人懷疑民間人士怎麼能做如此想象。雖然還需要繼續調查，但也有說法認爲這牽扯到國家機關。”參與前年12月3日緊急戒嚴的核心部隊國軍情報司令部涉嫌向自稱向朝鮮放飛無人機的吳某和涉嫌參與無人機制造的無人機制造企業代表張某提供支持，軍方正在就此進行確認。據調查，吳某和張某在尹錫悅政府時期都曾在總統室工作。熟悉情報司令部情況的軍方消息靈通人士表示：“從對朝心理戰和輿論戰的角度來看，吳某去年3月成立了僞裝媒體公司，這裏確實從情報司令部得到了工作資金的支持。”此外，國防部“爲克服內亂、設計未來國防的民官軍聯合特別諮詢委員會”未來戰略分科委員會當天向國防部提交了建議廢除無人機作戰司令部的方案。無人機作戰司令部涉嫌在緊急戒嚴之前的2024年10月至11月，根據時任國防部長金龍顯的指示，先後10多次向平壤、元山等朝鮮地區滲透無人機，試圖誘導朝鮮發起挑釁。分科委員會表示：“考慮到與各軍職能重複導致效率低下等因素，建議廢除無人機司令部。”戒嚴前無人機滲透事件曝光後，有人懷疑總統或國防部長是不是考慮到戒嚴，爲了親自指示部隊而創建了無人機司令部。據悉，國防部很有可能按照分科委員會的建議，確定廢除無人機司令部。朴訓祥記者、孫孝周記者 tigermask@donga.com、hjson@donga.com