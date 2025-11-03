新羅金冠展迎來開門紅，特朗普曾贊歎金冠模型

在1日閉幕的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議期間，因舉行韓美首腦會議、韓中首腦會議等活動而備受關注的慶尚北道慶州國立慶州博物館，2日清晨起便湧入大量觀衆，熱烈氛圍持續蔓延。這是由于從當天起，能夠觀賞現存全部6件新羅金冠的特別展覽“新羅金冠，權力與威信”正式向公衆開放。新羅金冠展當天破曉前就有觀衆陸續抵達，至開館時間上午10時，已出現衆多參觀者排起長龍的“開門紅”現象。此次展覽未實行預約制，最終因人流過多而決定當日僅接待2700名觀衆。博物館相關負責人表示：“甚至有觀衆爲觀看金冠展淩晨4點便從家中出發”，並說明“爲保障觀展安全，決定采取限流措施，按順序接待參觀者”。本次展覽因上月29日韓美首腦會談期間，李在明總統向唐納德•特朗普美國總統贈送“天馬冢金冠”模型而引發更多關注。特朗普總統對獲贈的金冠極爲滿意，特意囑咐隨行人員“務必妥善保管”，將其搭載專機運離，據悉不久將在白宮進行展出。據了解，該金冠模型僅黃金材質成本就已達到約1.3億韓元。制作于5至6世紀約百年間、迄今發掘出土的6件新羅金冠首次完整彙集展出，這壹史無前例的契機也進壹步激發了觀展熱潮。該展覽將持續舉辦至12月14日。金泰彥記者 beborn@donga.com