英偉達“布萊克威爾”GPU緊缺 有錢難求成AI發展瓶頸

英偉達（NVIDIA）最新圖形處理器（GPU）26萬張的供應，預計將為因GPU短缺而受人工智能（AI）發展制約的韓國產業界帶來喘息之機。特別是此舉有望為政府主導推進的“主權AI”及各類民間AI產業註入活力，韓國AI競爭力預計將實現階段性飛躍。英偉達GPU因全球“AI熱潮”出現供不應求現象。AI專用GPU單張價格高達1億韓元，但即便支付貨款訂購仍需等待數月。這源於產量有限而OpenAI、谷歌、亞馬遜等大型科技企業大量掃貨。美國政府基於對華遏制等安全考量實施的出口管制也產生重大影響。韓國因長期疏於AI基礎設施投資，GPU數量嚴重短缺。不僅企業界，政府、高校等也未能確保AI研發所需基礎設施，導致尖端產業全球競爭力持續衰退的憂慮加劇。海外大型科技企業至少持有數萬張、多則數十萬張GPU，而韓國截至2023年底官民合計僅2000張。韓國政府與企業界AI能力總和甚至不及壹家海外大型科技企業。有觀點指出，在韓國已錯失“第壹輪”AI基礎模型發展機遇的背景下，當前向物理AI、推理型AI演進的發展階段，正是重奪全球主導權的最後“黃金窗口期”。包含英偉達GPU在內的AI芯片，隨著AI技術近期開始應用於機器人、自動駕駛、尖端醫療等日常生活領域，並能實現自主思考與判斷推理，正迎來第二輪發展高潮。韓國通過此次大規模GPU儲備，獲得了在AI領域實現逆轉的機遇。尤為重要的是，預計今後韓國政府以韓美中“AI三大強國”為目標推進的主權AI事業將全面提速。政府已於8月選定Naver、Upstage、SK電訊、NC AI、LG AI研究院等五個團隊，啟動自主基礎模型研發工作。此外，隨著英偉達GPU訂單增長，預計將對三星電子、SK海力士的內存半導體業績產生積極影響。英偉達向韓國供應的GPU“布萊克威爾（Blackwell）”系列搭載了兩家公司的高帶寬內存（HBM）3E。未來搭載於新壹代GPU“魯賓（Rubin）”的HBM4擴大供應可能性也值得期待。朴賢益記者 beepark@donga.com