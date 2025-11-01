鄭義宣稱“我是造車大叔” 李在镕說“自拍須用Galaxy”

上月30日，英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勛、三星電子會長李在镕和現代汽車集團會長鄭義宣在首爾三星洞壹家炸雞店舉行“哥們會晤”，三人展現了與壹般全球企業掌門人形象不同的隨和面貌，引發熱議。黃仁勛在對話途中，將附近餐桌與家人壹起吃炸雞的孩子叫到自己的座位。李在镕和鄭義宣向孩子問道：“知道我是誰嗎？”孩子回答只認識李在镕，鄭義宣便露出遺憾的表情自我介紹說，“我是造爸爸開的汽車的大叔。”李在镕在應店內顧客自拍請求時，看到壹位顧客的手機是iPhone，便開玩笑地拒絕自拍說：“應該拿Galaxy來。”此外，需要餐具時，他親自去櫃臺取來勺子和叉子，並提議“能否將炸雞裝入餐盒送給外面等候的人”，這壹舉動也備受關註.黃仁勛對“燒啤酒”（燒酒與啤酒混合的飲品）表現出極大興趣。他看到旁邊餐桌的自動燒啤酒調配器“燒啤塔”，笑著說“像龍卷風壹樣”。他親自品嘗燒啤酒後感嘆“比啤酒美味數千倍”，還因覺得酒味過淡而追加倒入燒酒。市面上，三位企業掌門人用餐的菜單及穿戴的時尚單品均成為話題焦點。據流通業界透露，平日以“完售男”著稱的李在镕當日穿著的外套是三星物產時尚部門Galaxy高端系列Lansmere的人造麂皮夾克，該產品在三星物產時尚部門SSF商店以正價89萬韓元銷售。目前在線商城SSF商店中，除S碼外全款產品壹日內售罄。鄭義宣被確認穿著意大利奢侈品牌布魯奈羅•庫奇內利（Brunello Cucinelli）價值500萬至600萬韓元的鵝絨服。黃仁勛則身著博柏利（BURBERRY）短袖T恤。眼鏡配飾同樣引發關註。據悉，黃仁勛佩戴的是歐克利OX5140 TIE BAR 0.5款眼鏡，價格約38.6萬韓元。此次會面地點“Kkanbu炸雞”的銷售額呈現爆發式增長。據外賣民族與Coupang Eats等外賣平臺數據顯示，30日Kkanbu炸雞主要菜單接連售罄，訂單系統壹度癱瘓。黃仁勛當日贈予李在镕與鄭義宣的日本威士忌“白州”系列產品，也在韓國主要流通渠道出現脫銷現象。李棟勛記者、南慧貞記者 dhlee@donga.com、namduck2@donga.com