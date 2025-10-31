孫興慜助洛杉磯FC贏得季後賽開門紅

挑戰職業生涯第二座冠軍獎杯的孫興慜（33歲，洛杉磯FC）在“秋季足球”季後賽首戰貢獻關鍵表現，助球隊取得開門紅。美國職業足球大聯盟（MLS）洛杉磯FC隊於30日在本賽季MLS杯季後賽首輪（三局兩勝制）首回合主場比賽中，以2比1戰勝奧斯汀FC隊。雖然在常規聯賽中攻入9球的孫興慜本場未直接貢獻進攻點數，但在下半場第34分鐘參與策劃了隊友納坦•奧爾達斯（21歲，薩爾瓦多）的制勝進球。洛杉磯FC在上半場第20分鐘憑借瑞安•霍林斯黑德（34歲）的低平傳中擊中對方後衛折射入網的幸運烏龍球取得領先。此後球隊持續通過高位壓迫不斷沖擊對方禁區，但均被對方門將連續撲救化解。下半場第18分鐘，奧斯汀FC隊中場約翰•加拉格爾（29歲，愛爾蘭）將比分扳平。孫興慜此時成為關鍵先生。下半場第34分鐘，孫興慜在中場得球後長途奔襲至禁區前沿，將球分給左路插上的德尼斯•布安加（31歲，加蓬）。布安加的右腳射門擊中防守球員產生變線，跟進的奧爾達斯順勢墊射打入制勝球。此次進攻雖未計入助攻數據，但孫興慜的貢獻有目共睹。孫興慜於補時階段被替換下場。此役與布安加聯袂首發的孫興慜貢獻兩次有效射門，創造7次進攻機會，引領全隊攻勢。專業足球數據媒體《FotMob》給予孫興慜全場最高的8.1分評分，並評選其為本場最佳球員。MLS官方在社交媒體平臺X發文稱贊其“始終展現存在感”。贏得系列首回合的洛杉磯FC將於3日客場再戰奧斯汀FC。與三局兩勝制的首輪不同，此後的聯盟半決賽、決賽及總冠軍戰均為單場決勝。另據MLS球員工會當日發布的2025年薪金指南顯示，孫興慜以1036.875萬美元（約合148億韓元）的基本年薪位列聯盟第二，僅次於收入1200萬美元的“足球之神”萊昂內爾•梅西（38歲，邁阿密國際）。其年均保障報酬總額（含折算年薪的簽約費及營銷獎金等）達1115.2852萬美元。考慮到洛杉磯FC全年總支出略超3000萬美元，孫興慜薪資約占俱樂部總支出的三分之壹。韓鐘浩記者 hjh@donga.com