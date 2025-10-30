韓國為APEC峰會優化旅遊基礎設施 消除支付-語言-交通障礙

為迎接亞太經合組織（APEC）峰會，韓國已制定多種方案，以消除支付、語言和交通等方面的障礙，確保來訪國際遊客無憂。韓國觀光公社29日表示，“為從世界各地前來的外國遊客提供便利，已完善旅遊基礎設施。”觀光公社首先為偏好二維碼（QR Code）支付的中華圈和東南亞遊客，從7月起在包括慶州在內的慶尚地區餐廳和商店等2萬余處部署了移動便捷支付標準QR碼。此前雖可通過海外支付應用進行QR支付，但店主和外國遊客大多不知情。標準QR碼在代碼下方標註了約20個可支付應用，上方介紹了與微信支付、支付寶、銀聯等支付公司的聯合折扣活動。來自美洲的遊客習慣於近場通信（NFC）支付。為此，觀光公社支持推廣The Pay和Naver支付等相關支付基礎設施，同時通過韓國旅遊綜合平“VISITKOREA”（visitkorea.or.kr）公布了慶尚地區約5000處支持NFC支付的地點。為偏好預付卡的日本、香港等地遊客，與國內預付卡公司合作，向在慶尚地區消費的外國遊客提供現金返還（消費1萬韓元以上返還2000韓元）。觀光公社還為降低語言障礙提供多語種旅遊信息。通過慶州會議局網站以英語、中文、日語等三種語言提供慶州地區優秀餐廳、咖啡館、紀念品店等124處信息。此外，在“VISITKOREA”內開設APEC峰會專題頁面，並將相關QR碼搭載於歡迎卡上，方便參與者輕松獲取旅遊信息。觀光公社還制定了支持外國遊客出行的方案。提供首爾首都圈與慶尚北道之間往來的高速巴士和租賃汽車等最高30%的折扣。通過全球旅行綜合平臺推出外國遊客專用“慶尚北道旅遊通行證”產品，在慶尚北道主要旅遊景點和購物店等享有優惠。已完成對住宿設施和旅遊景點等的檢查。7月和9月，面向慶州地區約250名民宿運營者和預備創業者，進行了安全、衛生、營銷培訓及詳細咨詢，並分發了相關指南。還組建了由國民參與的“慶州特別監督團”，檢查從遊客角度可能感受到的不便和不滿因素。監督團在APEC峰會期間也將進行旅遊服務檢查。此外，公社還邀請各國媒體和旅遊業界相關人士，介紹以慶州為中心的旅遊產品等，宣傳地區獨特魅力。韓國觀光公社代理社長徐英忠（音）表示：“APEC峰會是向世界宣傳慶州和大韓民國旅遊魅力的絕佳機會”，“將盡全力為參與者提供最佳的K觀光體驗，並以此促進地區旅遊活力和持續增加訪韓遊客。”趙鍾燁 jjj@donga.com