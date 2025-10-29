李在明今天與特朗普舉行第二次首腦會談……將是關稅與安保問題協議的分水嶺

韓國總統李在明將於29日在本國的慶尚北道慶州與美國總統特朗普舉行第二次韓美首腦會談，開始進入“首腦外交超級周”。繼8月在美國華盛頓之後時隔兩個月舉行的此次韓美首腦會談，有望成爲達成關稅與安保協議的分水嶺。李在明將於29日下午與以出席慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機訪韓的特朗普舉行首腦會談。據悉，李在明結束兩天一夜的東盟峯會日程後頭一天晚上回到韓國，28日未安排正式日程，專心準備韓美首腦會談。預計在此次韓美首腦會談中，關稅談判的後續討論將是議題之一。韓美今年7月達成協議，將對等關稅從25%下調至15%，韓國則成立3500億美元（約合502萬億韓元）的對美投資基金。然而，在覈心爭論焦點對美投資基金的現金投資規模、收益分配、投資地點選擇問題等問題上，雙方仍各持己見。韓國政府人士表示：“很難以亞太經合組織會議爲契機達成協議。鑑於特朗普總統的特性，首先要見面才能知道。”兩人還將討論修改原子能協定等安保協議事項。有分析認爲，就提高國防開支、修改原子能協定等安保議題，雙方已經制定包括“共同說明材料”在內的某種協議，因此，會談可能在關稅問題之外另行達成協議。亞太經合組織峯會將於31日開幕，工作磋商機制——會前高官會議目前正在協調《慶州聯合宣言》的文本。在美中貿易矛盾和貿易保護主義擴散的潮流中，此次聯合宣言中亞太主要國家能否再次確認自由貿易秩序備受關注。亞太經合組織工商領導人峯會以當天下午在慶州花郎村舉行的歡迎晚宴爲開端拉開了帷幕。韓國國務總理金民錫、經濟合作與發展組織祕書長馬蒂爾斯·科爾曼等國內外主要企業經營者等1000多人出席了90分鐘的晚宴。慶州=朴勳相、李允泰記者、朴鍾民記者 tigermask@donga.com、oldsport@donga.com、blick@donga.com