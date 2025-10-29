美日：“將開啓新的黃金時代”

美國總統特朗普28日與日本首相高市早苗舉行首次首腦會談時，就此前簽署的美日貿易協議表示：“這是非常公平的協議。”他還說：“我知道日本將把軍事力量增加到相當規模。（從日本）接到了非常大規模的新軍事裝備訂單。”有評價認爲，這是在強調履行美日貿易協議的重要性和日本積極增加防衛開支的必要性等。特朗普當天在東京本赤阪迎賓館舉行的美日首腦會談上表示：“我們高度評價貿易（美日間的貿易）。我們將一起進行巨大的貿易。”“我們（美國和日本）是最強有力的同盟國，美日關係將比任何時候都更加強大。”高市早苗也對特朗普的上述表態作出了迴應。她就美日同盟表示：“將成爲世界上最偉大的同盟。爲了讓日本和美國更加富裕，將共同開啓美日同盟的新黃金時代。”分析認爲，這是在強調加強日美安保及經濟合作的意志。尤其是，兩國首腦當天就“履行旨在實現美日同盟新黃金時代的協議”的文件達成了協議，決定加快履行日本對美投資。兩位首腦在相關文件中表示，確認了履行“偉大協議”的強烈意志。高市早苗承諾將履行前首相石破茂今年7月簽署的貿易協議。由此，日本將加快5500億美元（約790萬億韓元）規模的對美投資和開放汽車、大米市場的速度。兩國首腦還簽署了包括稀土在內的核心礦物合作諒解備忘錄。特朗普與高市早苗當天上午在結束首腦會談和工作午餐後，乘坐美國總統專機“海洋一號”訪問了位於東京附近的神奈川縣橫須賀的美軍基地，登上了美國的核動力航母“喬治·華盛頓”號。特朗普還與日本財界人士共進晚餐，強調要擴大對美投資。有評價認爲，隨着美日首腦採取積極履行貿易協議的態度，兩國間加強安保及經濟合作的動向也進一步加強，加重了尚未結束與美國貿易談判的韓國的負擔。黃仁贊 hic@donga.com