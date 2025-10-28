韓國舉辦多彩文化活動迎接亞太經合組織峰會

黑暗夜幕中流光溢彩的“瞻星臺”與“東宮與月池（昔時雁鴨池）”，乃至豐富多彩的文化遺產與美術作品展覽——為迎接亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，慶尚北道慶州市各地正舉辦多樣文化活動。這些以現代方式詮釋“千年王國新羅”歷史的展覽、演出及媒體藝術，成為向包括21個成員經濟體領導人和代表在內的訪客展示韓國藝術文化的舞臺。新羅善德女王時期建造、作為韓半島天文學象征的瞻星臺，每到夜晚都會被絢爛燈光點亮。國家遺產廳已開始在瞻星臺外墻上放映以新羅文化遺產為主題的媒體藝術影像《星辰時刻》與《黃金國度》。被譽為慶州最佳夜景名勝的“東宮與月池”也已做好迎賓準備。遺產廳相關人士說明：“此地曾是新羅時代王子居住的離宮所在，每逢國家慶典或接待貴賓時便會在此設宴，與亞太經合組織會議的重要意義頗為契合。”映照月池水面與殿閣的景觀照明，更凸顯新羅時代的美學意蘊。在2018年復原的長度達66米的月精橋上，29日下午6時30分還將舉行展現“韓服之美”的韓服時裝秀。慶尚北道方面表示：“為提升各國領導人下榻的普門觀光園區夜間景觀，已投入150億韓元打造視覺盛宴。”國家遺產廳國立慶州文化遺產研究所將於30日至下月1日舉辦“慶州쪽샘44號墳建造實驗說明會”。該研究所自去年起持續推進쪽샘44號墳——據推測為新羅公主陵墓——的重建實驗。目前已完成安置遺體和陪葬品的雙重槨室部分構造，正在周邊壘築石垣。研究所表示：“參觀者可聆聽曾參與發掘調查的學藝研究員的解說，並直觀觀摩建造實驗過程。”表演藝術節目同樣豐富多彩。31日至下月4日，國立貞洞劇場藝術團作品《單沈》將在慶州世博會大公園文化中心文武廳上演。該劇改編自古典傳說《沈清》，運用發光二極管（LED）影像技術重新詮釋了沈清的內心世界。傳統表演藝術振興基金會自23日起通過《新羅風流》系列演出在慶州多地推廣傳統表演藝術。基金會透露：“31個團體、700余名國樂藝人將新羅花郎精神融入音樂、舞蹈等藝術形式中。”現代藝術展覽方面，位於普門園區希爾頓酒店旁的友洋美術館《白南準：回路中的人性》展尤為引人註目。美術館館藏的12件白南準作品時隔數十年再次與觀眾見面。這位世界級藝術家在電視等新媒體開始占據日常生活的20世紀後期，通過藝術展現了新技術與人類相遇的無限可能。美術館方面闡釋：“這些作品與2025年APEC峰會‘聯結•創新•繁榮’的主題關鍵詞高度契合。”慶州率居美術館正舉辦現代藝術家重新解讀新羅文化的《新羅韓香》展，同時Place C美術館作為亞太經合組織配套活動推出的《Fantastic Ordinary》展也已揭幕。28日開幕的《Fantastic Ordinary》展匯集了金秀子、河宗賢（以上人名音譯）等10位韓國藝術家的34件作品。金泰彥記者、金敏記者 beborn@donga.com、kimmin@donga.com