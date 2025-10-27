美中首腦會談可能於30日在釜山金海機場貴賓樓舉行

據悉，美國總統特朗普和中國國家主席習近平30日在韓國舉行的美中首腦會談的場所很有可能是釜山金海國際機場貴賓樓。考慮到兩國首腦的日程、移動路線和安保等，正在協調在會客設施“翼峰樓”（暫譯）見面的日程。在美國施加對等關稅壓力和中國控制稀土出口等兩國緊張加劇的情況下，此次美中首腦會談能否取得進展、達成“釜山協議”備受關註。韓國政府消息人士26日表示：“據我所知，金海機場內的會客場所‘翼峰樓’有望成為美中首腦會談的候選地。”2005年在釜山舉行亞太經合組織（APEC）峰會前夕，為了接待海外首腦，韓國在金海機場內空軍第五空中機動飛行團建造了“翼峰樓”。現在“翼峰樓”內部設有可以用作會場的會客室和附屬室等，以前也有訪問釜山的海外首腦使用過。美國政府高級官員也在對此次出訪的事前吹風會上表示：“特朗普總統將在釜山舉行與習主席的雙邊會談。”據悉，“翼峰樓”最有可能成為美中首腦會談場所的原因，是考慮到軍事機場的特殊性有利於安保和警衛，再加上兩國首腦緊迫的訪韓日程等。考慮到特朗普29日上午訪韓30日下午回國、習近平30日訪韓11月1日回國的日程，兩國首腦專機起降的金海機場在所有方面都適合。空軍方面最近對“翼峰樓”的改造也助長了這種分析。此次美中首腦會談是特朗普再次執政後兩國首腦的首次會面，因此會談時間也備受關註。特朗普23日表示，“將與習近平主席舉行相當長的會談”，因此會談時間有可能延長。不過，韓國國家安保室長魏聖洛26日表示：“美中首腦的會面不是在兩國首都，而是在第三地帶、多邊舞臺上進行，因此不會花很長時間進行協商。雖然不知道會進行到什麽程度，但至少可以期待在壹些貿易懸案問題上取得進展。”申圭鎭 newjin@donga.com