嘻哈巨星斯科特與韓國粉絲首度會面 化學反應熱烈

“韓國是壹個美麗而令人驚嘆的國家。”在嘻哈巨星特拉維斯•斯科特（34歲）的呼喊聲中，觀眾席爆發出更熱烈的歡呼。25日下午，在京畿道高陽綜合運動場主體育場舉行的首次韓國演唱會“CIRCUS MAXIMUS”，淋漓盡致地展現了斯科特特有的粗獷與動態能量。特拉維斯•斯科特是在說唱歌手、制作人、時裝設計師等多領域具有全球影響力的藝人。他構建了融合迷幻搖滾元素與嘻哈的獨特音效，並以坎耶•韋斯特“門徒”之稱聞名。本次巡演是其2023年發布的第四張正規專輯《烏托邦》世界巡演的壹部分，在北美等地創下76場全席售罄紀錄，吸引約170萬名觀眾。演出自開場便如賽車般持續加速。在以《HYAENA》開場後，《THANK GOD》《MODERN JAM》接連響徹設有巨型巖石結構的舞臺，約48000名觀眾隨之跳躍吶喊。盡管比預定時間延遲30分鐘登臺，現場氣氛已逼近沸點。雖是首次在韓公演，斯科特與觀眾的互動尤為顯著。在《BACKR00MS》、《TYPE SHIT》、《Nightcrawler》環節，他親自邀請4名觀眾登臺共同演繹說唱片段，並以肩相抵默契配合。縱然寒意漸濃，他身著無袖裝束在舞臺上縱橫馳騁，為熾熱氛圍再添烈焰。當《MAMACITA》前奏響起，斯科特揮臂劃出巨大圓弧，站立席各處瞬間形成觀眾相互碰撞的“推擠坑（Mosh Pit）”。這壹標誌性場景充分體現其演出特質——特定手勢能引爆觀眾集體能量的宣泄。隨後在旋律情感與節奏轉換鮮明的《MY EYES》，以及如傾訴淩晨醉意與欲望的《I KNOW?》中，音樂蘊含的細膩情緒層次得以完整傳遞。演出高潮出現在代表曲目《FE!N》。斯科特六度重復演唱副歌後驟停的動作，精準調控著緊張感與爆發力。繼而以《SICKO MODE》、《ANTIDOTE》、《GOOSEBUMPS》延續舞臺熱力，直至終場傾盡全部能量。落幕時刻，他將太極旗披於肩頭，與站立席前排粉絲執手相握。“首爾，我愛妳。定會重返。”演出結束後，現場歡呼聲仍久久回蕩。高陽=史智媛記者 4g1@donga.com