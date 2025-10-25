建真法師稱已將統壹教所贈香奈兒包轉交金建希

據悉，曾擔任金建希與統壹教間“連接紐帶”角色的“建真法師”全成培在法庭作證稱，已將從統壹教方面收到的香奈兒手提包轉交給金建希。他承認此前關於丟失從統壹教所獲奢侈品的說法系謊言。24日在首爾中央地方法院刑事合議27部（部長法官禹寅成）主持審理的金建希案中，作為證人出庭的全成培作證稱：“2022年4月7日左右在京畿道加平郡韓屋村，為向金建希女士轉交物品之目的，從統壹教前世界本部長尹永浩處收到了香奈兒手提包和天壽參濃縮液。”對於特別檢察組詢問是否將此香奈兒手提包轉交給金建希，他回答“已轉交”。對於具體轉交方式的詢問，全成培表示：“囑咐妻弟進行轉交。實際上是通過（金建希隨行秘書）前總統室行政官柳京玉完成了轉交。”全成培稱獲悉金建希已收到手提包，隨後聯系尹前本部長，發送了“禮物已轉達且對方甚為滿意”的信息。特別檢察組認為，數日後金建希將該香奈兒手提包換購為另壹款香奈兒手提包和壹雙香奈兒皮鞋。對此，全成培陳述：“去年試圖向金建希女士收回物品時得知（換貨事實）。”他補充說，將從金建希處收回的奢侈品藏匿於自宅中。全某主張本欲將這些物品歸還尹前本部長，但因調查啟動而未能取得聯系。對於特別檢察組詢問調查過程中是否作虛假陳述，全成培回答“屬實”。當被問及金建希是否曾要求其作虛假陳述時，他回避直接答復，僅表示“此事將在本人案件審理中陳述”。宋慧美記者 1am@donga.com