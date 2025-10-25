孫興慜出戰10場貢獻9球3助攻 入圍MLS年度最佳新人獎候選

今年八月在美國職業足球大聯盟（MLS）完成首秀的孫興慜（33歲•洛杉磯FC）雖僅出戰10場比賽，仍成功入圍角逐授予“最佳新人”的年度最佳新人獎候選名單。美國職業足球大聯盟賽事組委會於24日通過官網公布了2025賽季個人獎項各部門候選人（得票領先者）。已完成對各俱樂部技術團隊、球員及記者投票統計的賽事組委會，當日以“最終候選”名義公布了各獎項得票位居前列的選手。最終獲獎者將於MLS杯季後賽期間公布。孫興慜與安德斯•德雷伊爾（27歲•聖叠戈FC）、利普•辛克納格爾（31歲•芝加哥火焰）共同入圍年度最佳新人獎候選。孫興慜參選的該獎項面向在其他國家聯賽積累職業經歷後，於本賽季在美國職業足球大聯盟完成首秀且出場時間超過500分鐘的“新人”選手。其性質與設年齡限制等條件的歐洲聯賽最佳新人獎有所不同。MLS另設“年度最佳年輕球員獎”，專門授予22歲以下傑出選手。孫興慜自加盟洛杉磯FC俱樂部以來，在常規賽10場比賽中貢獻9粒進球3次助攻，表現尤為亮眼。洛杉磯FC俱樂部憑借孫興慜的卓越發揮，以西部賽區第三名的身份晉級季後賽。與孫興慜角逐該獎項的德雷伊爾本賽季34場比賽取得19球19助攻，辛克納格爾出戰32場收獲15球15助攻。“足球之神”利昂內爾•梅西（38歲•邁阿密國際）入選最有價值球員（MVP）最終候選名單。梅西本賽季出戰28場比賽，貢獻29粒進球19次助攻，同時榮膺聯賽射手王。梅西將與在洛杉磯FC隊中和孫興慜組成“興布組合”並展現夢幻配合的德尼•布安加（31歲•24球9助攻）、以及德雷伊爾等選手展開競爭。邁阿密國際俱樂部當日宣布：“已與梅西續約三年。”將繼續為邁阿密隊效力至2028年的梅西通過俱樂部表示：“很高興能在明年竣工的新主場邁阿密自由公園球場進行比賽。自來到邁阿密後壹直感到非常幸福，未來能繼續在這支球隊效力更令我欣喜不已。”金正勛記者 hun@donga.com