未成年人背著父母非法海外直購“韋戈維” 專家警告健康風險

“未成年人也可購買韋戈維（Wegovy）。無需處方和身份證。”23日，記者登錄銷售肥胖治療藥韋戈維的Telegram對話群，詢問“未成年人能否購買”，售者不到1分鐘即回復“可以”並說明購買流程。對方甚至答復“建議首次服用的17歲學生選擇5毫克劑量”。這意味著在未經任何驗證的情況下，向未成年人推薦了本需禁止非面對面處方的高度肥胖治療專用藥品。當天采訪團隊調查海外直購網站和Telegram頻道發現，韋戈維等肥胖治療藥正在公然無處方銷售。只需輸入電子郵箱和地址即可通過快遞收貨，支付方式可采用虛擬貨幣或禮品券替代。部分頻道宣稱“無需父母同意”“上午9點前付款可當日配送”，全程未見任何購買者身份驗證程序。專家警告稱：“易出現惡心、急性胰腺炎等副作用的未成年人可能面臨嚴重健康損害。”韓國食品醫藥品安全處已明確公告，韋戈維“未滿18周歲人群的安全性與有效性尚未得到確認”。梨花女子大學木洞醫院家庭醫學系教授沈慶元（音）指出：“青少年依賴肥胖治療藥可能因體重反彈導致重度肥胖或骨質疏松，亟需在打擊非法銷售的同時，轉變社會對青少年外貌焦慮的認知。”蘇雪姬記者、千鐘炫記者 facthee@donga.com、punch@donga.com