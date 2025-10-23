《K-Pop獵魔女團》主角HUNTRIX將推出芭比娃娃

奈飛（Netflix）動畫《K-Pop獵魔女團》的主角HUNTRIX（亨特麗克絲）將以芭比娃娃形式亮相。奈飛公司於21日（當地時間）宣布，為制作《K-Pop獵魔女團》玩具，已與美泰、孩之寶簽署聯合授權協議。該公司進壹步說明：“與兩家公司同時簽署聯合授權協議在業內尚屬首次，此舉既能響應粉絲爆發性需求，也將為這部全球熱門作品樹立新的裏程碑。”以芭比娃娃聞名的美泰公司將首批推出亨特麗克絲玩偶三件套。從下月起可通過在線平臺“美泰創作”（Mattel Creations）進行預售，預計明年開始發貨。此外，還將推出基於《K-Pop獵魔女團》的各類商品，包括動作手辦、配飾及遊戲套裝等。以《Scrabble》《Battleship》等棋盤遊戲聞名的孩之寶公司，首款產品將推出《大富翁：K-Pop獵魔女團》。這是壹款通過虛擬房地產投資積累財富的卡牌遊戲，目前已在美國亞馬遜及各大超市開放預購，明年起陸續發貨。孩之寶玩具、授權及娛樂部門總裁蒂姆•基爾平表示：“期待將《K-Pop獵魔女團》的動態世界延伸至屏幕之外，為粉絲帶來沈浸式體驗。”此外，韓國多廳影院CGV將於31日至下月2日特別展映《K-Pop獵魔女團》歌唱版。觀眾可在CGV龍山I'Park Mall等全國約100家影院跟隨原聲帶（OST）合唱觀影，並允許攜帶應援棒入場。李知允記者 leemail@donga.com