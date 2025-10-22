日本首位女首相高市早苗提出“強大日本”構想並開啟核潛艇開發之路

21日就任日本首位女首相的高市早苗新任首相已制定國防政策，旨在通過保有具備“新壹代推進力”的新型潛艇來牽制中國。此舉被推測可能為核動力潛艇布局鋪墊，同時各界關註27日訪日的美國總統唐納德•特朗普是否將與高市早苗首相就潛艇議題進行對話。特朗普總統於20日（當地時間）在華盛頓白宮會見澳大利亞總理安東尼•阿爾巴內塞時表示，“AUKUS（美國-英國-澳大利亞安保同盟）”可成為對華遏制手段。他同時證實“已在推進”向澳大利亞轉移核動力潛艇技術。有預測認為，若特朗普為加強對華施壓而默許日本保有核潛艇，韓國、臺灣等地可能相繼跟進，東亞地區或將出現“核多米諾現象”。高市早苗首相此前於20日與第二大在野黨日本維新會達成聯合組閣協議，並公布了政治、經濟、國防等12個領域的核心政策。高市政權特別在國防領域明確表態“將推進配備新壹代推進力與垂直發射系統（VLS）的潛艇保有政策”，確立了可搭載遠程導彈並實現長期潛航的新型潛艇建設目標。這是日本政府首次將新型潛艇正式納入國防政策。不過有擔憂指出，若日本正式啟動核動力潛艇研發，不僅將引發韓國、臺灣等東北亞地區，甚至歐盟（EU）等全球範圍內展開核動力潛艇研發競賽。此舉亦可能對韓美日三國合作產生不小影響。強調重建“強大日本”的高市政權同時推進情報機構改革。計劃將首相直屬的“內閣情報調查室”和“內閣情報官”升級，於明年分別新設“國家情報局”與“國家情報局長”。此外還決定在2027年底前成立專司對外情報搜集的“對外情報廳”（暫稱），職能類似英國秘密情報局（MI6）。高市早苗在當天眾議院首相指名選舉首輪投票中獲465票中的237票，超過半數（233票）直接當選第104任首相暨首位女首相。日本股市於20、21日連續兩日刷新歷史最高紀錄。韓國外交部21日表示：“將與日本新內閣保持緊密溝通，為延續韓日關系積極勢頭開展合作。”東京=黃仁燦 常駐記者、金成模記者 hic@donga.com、mo@donga.com