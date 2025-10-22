執政黨在國政監查中批量生產短視頻…… 在油管上覬覦多巴胺的政治



“如果用身體阻止會議，就會違反（國會）先進化法。”（共同民主黨議員徐瑛敎）



“希望不要做出非法行爲。”（國民力量黨議員宋錫俊）



15日上午在國會法制司法委員會的大法院現場國政監查中，前往現場覈查途中，徐瑛教和站在她前面的宋錫俊發生了這樣的對話。兩人平時在會議上互稱“徐（徐瑛教）放羊人（撒謊者）”、“宋（宋錫俊）放羊人（撒謊者）”、“閉嘴”等，高聲爭吵，衝突不斷。



但下一個場面就出現了反轉。徐瑛教笑着說：“不要唾沫四濺了，讓我去開會吧。”在法司委的幕後，她與宋錫俊並不是吵得很厲害的關係。徐瑛教將這一場面上傳到自己的油管（YouTube）頻道“徐瑛教TV”上，這條題爲“違反國會先進化法”的短視頻，點擊率超過了10萬次。



徐瑛教在大法院現場國政監查當天，共上傳了16個短視頻。例如“追究大法院院長曹喜大責任的大將軍”等。不僅是徐瑛教，另一名共同民主黨議員全賢姬也上傳了“努力進行國政監查的法司委姐妹全賢姬、樸恩貞”等6條視頻，法司委員長秋美愛上傳了“法官出身的秋美愛眼中的現今司法部，因傷心而哽咽”等3條視頻。



他們都是明年地方選舉的候選人。徐瑛教11日宣佈參加首爾市長競選，全賢姬也在考慮參加首爾市長競選。秋美愛是京畿道知事的有力候選人。



對於國政監查中出現大量短視頻的情況，有人說“就像在看《化身博士》的話劇”。在13日的國會國防委員會上，共同民主黨議員金炳周與認爲國防部使用“克服內亂”用詞存在問題的國民力量黨籍國防委員長成一鍾和韓起鎬議員發生了口角。這一場面隨後被上傳至金炳周的油管頻道上，短視頻的題目是“對聲稱‘那不是內亂’的成一鍾，金炳周進行真相暴擊！”。



但在第二天舉行的會議上，韓起鎬說：“（金炳周議員）在會場外向我走來，笑着和我握手，說‘對不起。我在黨內任職，只能這樣。韓議員您是大人。在沒有攝像機的場所，他表現出了完全相反的行爲。”金炳周在之前短視頻的後半部分，還上傳本人言稱“京畿道知事金炳柱，大家意下如何？請留言！”的視頻。



政界內部也出現了針對強硬支持層濫發短視頻的擔憂。共同民主黨院內運營首席副代表文振碩17日會見記者時表示：“在大法院現場國政監查中，拍了短視頻上傳似乎不太合適。”在16日舉行的國會科學技術情報廣播通信委員會上，科防委員長崔敏姬在朝野發生爭執後評價說：“油管短視頻的弊端在這裏赤裸裸地暴露出來。”



徐瑛教在14日的法司委法務部國政監查中，向國民力量黨方面高喊：“戒嚴當天，羅卿瑗有沒有和尹錫悅通電話?”對此，秋美愛表示：“不用再說了。因爲這裏沒有一臺攝像機。沒有人關注。”如果沒有攝像機就不說，乾脆別說了吧。我們希望看到的是以冷靜而尖銳的質詢內容膾炙人口的政治家，而不是高聲展開攻防戰、刺激強硬支持層多巴胺的政治家。

