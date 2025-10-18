韓國關稅談判團隊同時接觸盧特尼克和貝森特……對美投資基金談判加快速度

韓美政府官員當地時間16日在美國華盛頓爲使韓美關稅談判達成一致進入了最後階段談判。據悉，在對美投資基金的籌集方式成爲最大爭論焦點的情況下，韓國政府向美國提議了可根據外匯市場情況等、在3500億美元（約486萬億韓元）以內調整投資金額的方案。韓國總統政策室長金容範、產業通商部長金正官、產業部通商交涉本部長呂翰九在美國商務部會見了商務部長盧特尼克。金容範表示：“2個小時裏進行了充分的交談。”此前，韓國副總理兼企劃財政部長具潤哲15日在華盛頓會見美國財政部長貝森特，向美方表示，美國提出的以預付方式投資3500億美元對美投資基金的要求有可能損害韓國外匯市場的穩定性。具潤哲16日表示：“主管部長（貝森特）理解了（韓國難以全額預付投資的立場）。能在多大程度勸說特朗普總統，特朗普總統接受這一提議與否，這部分存在真正的不確定性。”關於3500億美元的投資規模，具潤哲表示：“如果有多種形式的替代方案，並且美國能夠接受的話，我們主張具備調整的可能性。我門認爲，怎麼走，還是要保持開放。”分析認爲，這意味着，韓國向美國提議，確定對美投資基金規模爲3500億美元，但對混合韓元和美元進行分割投資的實際資金，將根據市場情況進行調整。韓國政府人士表示：“這是爲了構建最多投資3500億美元的金融結構。”金容範和金正官等16日在白宮會見了特朗普總統的親信、白宮預算管理局局長拉塞爾·博特，並就韓美造船合作“讓美國造船業更加偉大”項目開始了討論。由於特朗普本人的高度關注，由白宮直接擔任“讓美國造船業更加偉大”項目的總指揮。由此，如果關稅談判達成協議，特朗普可以通過行政命令等制定能夠繞過阻止韓國爲美國建造商船和軍艦的限制措施的構想將加快速度。韓美的目標是在亞太經合組織峯會上宣佈關稅協議，預計談判將持續到下週。據悉，原定18日從華盛頓啓程回國的金容範等人的回國時間也被推遲。申圭鎮記者、朴勳相記者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com