韓國文化彰顯影響力 國立中央博物館年參觀量突破500萬人次

國立中央博物館今年累計參觀人數史上首次突破500萬人次。動畫《K-POP惡魔獵人》的全球人氣導致外國人和MZ世代參觀者大幅增加等因素被視為主要原因。國立中央博物館17日表示，“以15日為準，2025年累計參觀人數達到501萬6382人次”，並稱“這是史上最高紀錄，也比去年同期（295萬5789人次）增加了約70%”。年參觀人數500萬人次，即使在海外的世界級博物館或美術館也不多見。據美術專業媒體《藝術新聞報》報道，以去年為準，法國盧浮宮博物館以873萬人次居首。其後僅有梵蒂岡博物館（682萬人次）、英國博物館（647萬人次）和紐約大都會藝術博物館（572萬人次）超過500萬人次。排名第五的英國泰特現代美術館為460萬人次。博物館分析認為，國內外對韓國傳統文化的興趣提高對參觀者增加產生了重大影響。隨著《K-POP惡魔獵人》等K內容成功，以年輕壹代為中心的“博物館周邊商品”等也爆發性流行，起到了推動作用。此外，展示兩件國寶半跏思惟像的“思惟之室”等吸引參觀者眼球的展館改組也被解讀為發揮了重要作用。博物館相關人士說明稱，“特別是在8月暑假和休假季節，有86萬4977人次訪問，取得了成果”，並稱“學生等年輕壹代和外國人的訪問大幅增加”。實際上，今年外國累計參觀者已達18萬5705人次，預計將超過去年（全年19萬8085人次）的歷史最高紀錄。據國立中央博物館稱，全國13個國立博物館的年累計參觀者也達到1129萬6254人次。從2023年起連續三年年參觀人數超過1000萬人次。博物館方面賦予意義稱“這是可與本賽季職業棒球累計觀眾（1231萬2519人次）相媲美的數值”。國立中央博物館館長柳弘俊（音）表示：“隨著K文化擴散和國內外對傳統文化興趣增長，博物館參觀者規模也擴大到可與職業棒球觀眾水平相媲美的程度”，並稱“將通過以參觀者為中心的展覽內容擴展、參觀環境改善、文化遺產保存和管理功能強化，發展成國民在日常生活中能享受文化的博物館”。金民 kimmin@donga.com