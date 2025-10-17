最高法院將崔泰源與盧素英1.4萬億韓元財產分割案發回重審

最高法院（大法院）推翻了要求SK集團會長崔泰源（65歲）因離婚財產分割向彩蝶藝術中心館長盧素英（64歲）支付1.3808萬億韓元的二審判決。最高法院認為，在包括SK株式會社股票在內的4萬億韓元財產形成過程中，對盧素英館長的貢獻度認定過高，需重新核定財產分割金額。16日，最高法院1部（主審法官徐京煥大法官）在崔泰源會長與盧素英館長離婚上訴審宣判中，撤銷了關於財產分割的原審判決，並將案件發回首爾高等法院。此案自去年7月受理至今已歷時1年零3個月。去年二審法院認定夫妻總財產為4.0114萬億韓元，並判定其中35%為盧素英份額。最高法院認為該認定存在謬誤。二審法院以盧素英父親、前總統盧泰愚曾向SK先代會長崔鐘賢提供300億韓元資金用於SK（當時為鮮京）各項事業為由，認定盧素英對SK價值增長或經營活動作出貢獻。最高法院指出此項認定不當。最高法院闡明：“即便認定盧前總統於1991年左右向崔先代會長提供約300億韓元資金，該款項來源疑似盧前總統在任期間收受的賄賂”，並強調“盧前總統的行為不具備法律保護價值，不應在財產分割中作為盧素英館長的貢獻內容予以考量”。據此，原定35%的盧素英財產分割比例預計將調降。此外，與二審不同，最高法院認定崔泰源會長向其弟SK集團首席副會長崔載元等人贈與的9942億韓元財產屬於夫妻關系破裂前經營活動的組成部分，應排除在分割對象之外。由此，盧素英可分得的財產金額很可能調整為數千億韓元規模。20億韓元精神損害賠償金維持原判。判決公布後，崔泰源會長方面代理人表示：“二審判決中存在的諸多法律誤解或事實誤認等錯誤得以糾正，深感慶幸。”盧素英館長方面律師僅回應：“無特別聲明。”展望認為，自2018年2月啟動的離婚訴訟移交至首爾高等法院家事部重新審理後，最終結論最早可能於明年出爐。宋慧美記者、呂根浩記者 1am@donga.com、yeoroot@donga.com