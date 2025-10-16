壹名60多歲戶主因遭受3000萬韓元網絡詐騙後身亡

因語音網絡詐騙損失數千萬韓元的壹名60多歲戶主，在壹個月後做出極端選擇的事實，在審判過程中被遲後揭露。光州地方法院刑事合議11部（部長法官金松現）於15日，對因違反通信詐騙受害返還法嫌疑被不拘留起訴的金某（24歲）判處2年徒刑，並當庭逮捕。金某被指控於去年1月3日在全羅北道益山市從60多歲的李某處收取2000萬韓元現金後，移往京畿道轉交給其他組織成員等，在大約壹個月期間，在光州、全羅南道長興、全羅北道群山市和全州市、仁川等地，從6名受害者處分8次共騙取2.3億韓元。向金某下達指示的語音網絡詐騙組織，以“提供低息貸款”“個人信息泄露”等借口欺騙受害者，騙取錢財。該組織分為總負責人、管理負責人、呼叫中心、收款負責人、招募負責人等角色，周密行動。他們為了招募像金某這樣的“收款負責人”，利用就業網站，制作實際上不存在的假公司主頁欺騙求職者。曾是求職準備生的金某，被名為“屏幕高爾夫用品公司”的地方欺騙，以“用品交易收款”等名義交付現金。然而，該企業是語音網絡詐騙組織制作的假公司。審判庭表示：“被告人在壹定程度上認識到語音網絡詐騙組織的存在，並參與了犯罪行為”，“考慮到了產生多名受害者這壹點。”但補充道，“被告人在犯罪後主動向警察提交證據，承認自己的角色，並在經濟困難中深刻反省”，這壹點在量刑時被酌情考慮。在審判過程中，確認了6名受害者中有壹人在遭受詐騙受害後死亡的事實。受害者李某於去年1月向金某交付2000萬韓元，次日又向其他收款負責人追加交付1000萬韓元，共損失3000萬韓元。經濟困難的他，未向家人告知受害事實，於壹個月後的2月，在公寓跳樓身亡。家屬陳述道：“在遭受語音網絡詐騙受害後，深受巨大沖擊和絕望感折磨，做出了極端選擇。”李亨胄 peneye09@donga.com