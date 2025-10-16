外國粉絲熱情跟唱《Golden》韓語副歌，EJAE表示深感自豪

“付出努力後取得好結果，心中只有感激和自豪。”奈飛動畫《K-Pop惡魔獵人》原聲帶《Golden》的作曲家兼歌手李在（EJAE，34歲）15日上午在首爾龍山區CGV龍山I Park Mall舉行的座談會上笑著說道：“兩個月前我還只是壹名作曲家，突然（作為歌手也）受到喜愛，感到陌生又神奇。”她參與的歌曲《Golden》在美國公告牌主流單曲榜“Hot 100”和英國官方單曲榜“Top 100”上分別連續8周位居榜首。作為美籍韓裔參與《K-Pop惡魔獵人》歌曲創作的感想，她表示：“如今在全球不僅是K-Pop，所有‘K’內容都廣為人知”，並稱“作為韓國人感到非常自豪”。EJAE在創作《Golden》時特別重視壹點，那就是“在副歌中加入韓語歌詞”。她表示：“通過《K-Pop惡魔獵人》的歌曲展現韓國文化非常重要”，並稱“在美國首映式上，當地觀眾用韓語完整跟唱了‘永遠無法打破’這段副歌，感到無比自豪”。作為演員申英均前國會議員的外孫女，她曾在SM娛樂擔任練習生超過10年，但當時未能實現出道夢想。EJAE表示：“成長過程中難免會受到傷害”，並稱“當時多次被拒絕的經歷我並不視為壞事”。“我理解到人們都有屬於自己的時機。更重要的是成長。失敗時保持‘沒關系，再試壹次’的心態很重要。懷著這種心態我堅持了下來，音樂拯救了我。雖然夢想成為歌手，但作曲家或工程師也是可行的道路。那時我開始制作節拍，每天12小時。”EJAE憑借《K-Pop惡魔獵人》原聲帶正式在全球音樂市場嶄露頭角。動畫《K-Pop惡魔獵人》及其收錄曲《Golden》已被視為明年美國奧斯卡獎和格萊美獎的有力候選。她表示：“老實說非常想獲獎”，並稱“（如果獲獎）簡直會暈倒，可能會壹直哭”。未來藝術家EJAE將走向怎樣的道路？她表示：“希望繼續作為作曲家成長，並想在連接K-Pop和美國流行音樂的同時進行創作。”她列舉了希望合作的K-Pop組合為Aespa和防彈少年團（BTS）。“Aespa很符合我追求的音樂風格。防彈少年團若能合作將非常榮幸。特別希望能在我創作的歌曲中融入（田）柾國的聲音。”金泰彥記者 beborn@donga.com