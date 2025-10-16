超強度10·15房地產對策……應分散需求，阻止集中於首爾



政府15日推出超高強度房地產對策，將首爾全境和京畿道12個地區捆綁爲限制地區，大幅縮減在這裏買房者的住宅抵押貸款額度。這是繼6·27貸款監管、9·7供應對策之後，李在明政府成立4個多月後公佈的第三個房地產對策。此次對策預計將暫時抑制房價上漲勢頭，但很多人指出，要改變購房者“只保留一套優質住房”的偏好，仍需制定能夠分散特定地區公寓集中需求的方案。10·15對策的核心，是把已經被劃爲限制地區的首爾市江南三區（瑞草區、江南區、鬆坡區）和龍山區等首爾的全部25個區以及京畿道的果川、光明、城南市盆唐、壽井、中院區、龍仁市水枝區等12個地區劃爲土地交易許可區域、投機過熱區和投機過熱區，實行“三重”限制。要在這裏購買房產，必須得到地方自治團體長的許可，本人還必須實際居住兩年。



對策影響最大的是貸款。限制地區內無房者的住房價值比（LTV）將從70%下調到40%。此外，還將適用高價房貸款限度，不滿15億韓元的能貸款6億韓元，15億-25億韓元的只能貸款4億韓元，超過25億韓元的只能貸款2億韓元。一套房產擁有者的全租資金貸款也將被限制爲2億韓元。也就是說，依靠全租保證金和貸款的“差額投資”將變得困難。



政府一下子大幅擴大限制地區，是爲了阻止如果只將“漢江地帶”等價格暴漲地區納入限制地區，周邊地區房價就會上漲的“氣球效應”。由於首都地區住宅不足問題短期內難以緩解，政府採取了抑制大範圍地區交易的不得已之策。實際上，今年1月-8月首爾公寓開工數爲1.16萬多套，同比減少15%，住房預售數量爲8900多套，同比減少43%。預計明年會進一步急劇減少。從目前來看，有必要減弱盯着房價進一步上漲的部分“高端地區公寓”的投資熱情。



藉此次對策贏得的時間，政府應大幅加快一山、盆唐等一期新城的高密度重整和尚未完成的二期新城的開發速度。通過擴建首都地區廣域快速鐵路（GTX）等交通網，營造在首都地區新城生活、在首爾上下班的青年一代不會感到不便的穩定居住環境，這項工作尤爲緊迫。

