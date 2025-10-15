美中摩擦殃及韓國企業 中國制裁韓華“MASGA”項目

中國14日宣布將制裁韓華海洋株式會社5家美國相關子公司。這是針對美國依據貿易法301條從當天起對中國運營船舶和中國產船舶征收入境費所采取的反制措施。中國在美中貿易戰中直接制裁韓國企業尚屬首次。中國商務部當天將韓華海洋美國子公司指定為制裁對象，並禁止其與中國組織或個人進行有關交易、合作等活動。該部聲稱“韓華海洋在美相關子公司協助、支持美國政府相關調查活動，損害了中國主權、安全和發展利益”。制裁對象企業包括韓華航運、韓華菲律賓造船廠、韓華海洋USA國際、韓華航運控股、HS USA控股等5家。其中韓華菲律賓造船廠壹直被視作象征韓美造船業合作的“MASGA（讓美國造船業再次偉大）”項目的標誌性企業。中國商務部在當日聲明中強調“美國貿易法301條調查及後續措施嚴重違反國際法和國際關系基本準則”，敦促美方“盡快糾正錯誤做法，停止損害中國利益”。此外，美中雙方14日持續實施針對性貿易制裁。美國即日起對中國航運公司擁有及運營的船舶按每噸50美元（約合7.2萬韓元）、對中國產船舶按每噸18美元標準征收費用。作為反制措施，中國也宣布對美國船舶按每噸400元人民幣（約合8萬韓元）標準征收入境費。金喆仲 tnf@donga.com