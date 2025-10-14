執政黨議員阻止曹喜大離席，首次強行質詢

大法院院長曹喜大13日在國會法制司法委員會國政監查中通過致辭表示，“在法治國家，難以找到把法官作爲監查或聽證會對象送上證人席的例子”，拒絕出席國政監查作證。隨後，共同民主黨不允許曹喜大離席，發生了強行質詢90分鐘等史無前例的事態。國民力量黨對此不滿，稱之爲“監禁質詢”。李在明政府的首次國政監查從一開始就出現了混亂局面。在當天的國政監查中，共同民主黨六選國會議員、法司委員長秋美愛在開始質詢後，便直接針對按慣例爲致辭而出席的曹喜大。秋美愛對提交不出席證人意見書的曹喜大批評稱：“就此次出席國會，在對本人不利的情況下，拿慣例說事，迴避責任。”曹喜大在致辭中表示：“在擁有三權分立體制的法治國家，難以找到就審判事宜對法官進行監查或把法官作爲聽證會對象，讓他站在證人席上的例子。”共同民主黨將大法院院長作爲國政監查證人，其背景是爲了追究總統選舉前夕的5月1日大法院全員協議機制宣判李在明違反公職選舉法事件的過程，因此他作爲大法院院長，難以對仍在審理中的事件表明立場。但秋美愛沒有讓曹喜大在致辭後立即離席，而是把他作爲證人直接進行了質詢。這打破了1987年民主化以後，大法院院長在國政監查中致辭後離開座位、直到結束時再次收尾陳辭、但不接受議員質詢的慣例。秋美愛還阻止了法院行政處長千大燁要求曹喜大離席的發言。第一個發言的無黨派議員崔赫振主張，“前總統尹錫悅任命曹喜大爲大法院院長，是意在把大韓民國大法院變成日本大法院的戰略性選擇”，並舉起一張把曹喜大和豐臣秀吉合成在一起的照片。接棒發言的共同民主黨議員朴均澤就所謂“總統選舉前四人會晤傳聞”提出質詢，接連追問“是否與前總理韓德洙見過面”“以軍事行動般的速度處理第一大在野黨總統候選人的案件，你認爲那樣做是對的嗎”。曹喜大未對執政黨議員的提問作出答覆，只是留在座位上，隨後在休會時間離席。國民力量黨強烈反對說：“以這種方式監禁大法院院長，壓迫他作出陳述。”該黨議員們抗議秋美愛單方面進行國政監查，包圍了委員長席，秋美愛則呼叫國會警衛等，鬧劇持續了90分鐘。趙東柱記者、金自炫記者 djc@donga.com、zion37@donga.com