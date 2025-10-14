未成年人“考試備用藥”處方一年36萬份，抗生素用量在經合組織排名第二



需憑醫生處方使用的專門藥物正在未成年人中間被當作“考試、面試備用藥”“提高學習能力藥”來濫用。根據健康保險審查評估院的資料，過去五年中，0至19歲兒童和青少年使用治療心律失常、心絞痛、高血壓等心血管疾病的藥物“英地諾”（Indenol，茚酚）的處方數量達到170萬份，僅去年一年就有約36萬份，五年間增至1.4倍。接受注意缺陷和多動障礙（ADHD）治療藥物處方的兒童和青少年去年也超過12萬人，是五年前的2.6倍。



在考生中間被稱爲“考試、面試備用藥”的“英地諾”可以阻斷交感神經，降低心率，降低血壓。它雖然是心血管疾病藥物，卻像緩解不安時出現的身體症狀的心理安定劑一樣被消費。考生和就業準備生之間流傳着“在高考模擬考試中看到了效果”“面試時沒有緊張”等未經驗證的說法，“英地諾”處方像流行一樣蔓延。特別是，還有在非面對面診療平臺進行“處方購物”並互相分藥的事例。



“英地諾”是醫藥品詳細信息中明確規定禁止未成年人服用的藥物。但醫生們在處方中參考的醫藥品適用信息裏並沒有限制年齡。因此，隨着對未成年人開出超出治療目的的處方，對誤用、濫用和由此產生的副作用的擔憂越來越大。雖然也有很多孩子爲了治療而服用注意缺陷和多動障礙藥物，但期待提高集中力的效果而作爲“學習好的藥物”盲目使用的情況也有所增加。



即使是醫藥品，如果產生依賴性，也會導致誤用、濫用，而且年齡越小，依賴性就越難控制。因此，藥物只能以治療爲目的，嚴格遵守用量使用。父母或學生不能指望靠一顆藥提高成績而隨意開藥，醫生也不能明明懷疑患有適應症還輕易開藥。一度呈現減少趨勢的抗生素也形勢逆轉，在2023年佔據了經濟合作與發展組織的第二名。韓國社會應該回顧一下是否降低了用藥的心理門檻，對此提高警惕。

