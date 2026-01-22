李在明：“無人機事件成了朝鮮宣稱李在明政府也不可信的藉口”

韓國總統李在明21日在記者會上就民間無人機侵入朝鮮一事表示：“此事給（朝鮮）製造了‘李在明政府也不能相信’的藉口。這是相當嚴重的問題。必須徹底調查。”李在明當天表示：“朝鮮方面說，（韓國）政權更迭後，無人機又飛過來了。他們還會懷疑，（韓國政府）嘴上說着對話、溝通、合作、和平、穩定，然後又讓民間這麼幹。”對於自己過分代言朝鮮立場的指責，李在明表示：“這不是偏袒朝鮮。這是換位思考。只有站在對方的立場上，才能進行對話。”對於引導朝鮮無核化的解決方法，李在明表示，“朝鮮會棄核嗎?（朝鮮擁有核武器）是無可爭辯的現實”，強調了務實處理。他表示：“光夢想着（朝鮮無核化的）理想，迴避現實，結果就是（朝鮮）正在繼續生產一年可以製造10-20個核武器的核物質。我每次會見（各國）首腦時都會說，讓（朝鮮）在目前狀態停止擁有核武器也不無益處。”李在明表示：“現在別說統一了，不爆發戰爭就是萬幸。即使（統一）稍微往後推，也要走向可以和平共存的局面。爲了防止韓朝間偶發衝突，構築政治、軍事上的信賴，將恢復9·19軍事協議。”對於韓中關係的改善方案，李在明再次提到對中國進行國事訪問期間強調的推進兩國海軍在西海（黃海）的演習。李在明表示，“我認爲應該進行正在磋商中的黃海搜救聯合演習”，將此作爲韓中兩國在外交安保領域積累信任的代表性事件。對於韓日關係，他表示：“競爭狀況非常不好。外交問題對改善經濟狀況大有助益，因此將致力於韓日經濟合作。”他再次強調把歷史問題和經濟合作分開來謀求國家利益的“雙軌外交”基調。分析認爲，這暗示了今後也會更加積極地開展穿梭外交。孫孝珠 hjson@donga.com