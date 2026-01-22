格陵蘭民衆高呼“MANA”口號反對特朗普

“讓美國再次成爲原住民的國家（Make America Native Again，簡稱MANA）。”當地時間20日，在被白雪覆蓋的丹麥自治領土格陵蘭的最大城市努克，寫有此類內容的標牌插在堆積如雪的道路旁。標牌上所繪的美國國旗上被打上了“X”標記。壹眼看去便知，這是對唐納德•特朗普總統政治口號“讓美國再次偉大（MAGA）”的諷刺性宣傳物。位于附近的美國駐格陵蘭總領事館前，插著格陵蘭的象征性旗幟——紅白相間的“Erfalasorput（我們的旗幟）”。它比建築上方懸挂的美國國旗尺寸小得多，卻讓人感受到對美國的反感和抵抗意志。17日在努克全市範圍舉行的“反特朗普示威”中，美國總領事館前是主要示威地點之壹。壹名路過的市民看到記者正在注視“MANA”標牌，與記者目光相遇後舉起了緊握的拳頭，並高喊“MANA”、“不要特朗普（No Trump）”。自稱是郵局公務員的阿吉爾表示：“我們不會成爲美國的壹部分，當然也不需要特朗普。格陵蘭旗幟上象征太陽與大海的圓形和方形將保護我們免受特朗普的威脅。”隨著特朗普總統不斷強調合並格陵蘭的意願，並宣布將對向格陵蘭派兵的丹麥、英國、法國、德國等八個歐洲國家征收報複性關稅（從下月起征收10%，6月起征收25%），努克正在變成壹個巨大的反抗空間。柳根亨 noel@donga.com