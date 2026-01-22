格陵蘭島：印有“不賣”字樣的衣服熱銷，戰爭恐惧導致囤積物品

格陵蘭島居民對美國總統特朗普的反感達到了最高潮。在城市各處，可以看到掛着格陵蘭旗和寫着“反特朗普信息”的牌子和橫幅。在各種公共機關、飯店、家庭以及街上的垃圾桶、建設現場的起重機上，都可以發現格陵蘭旗。記者在努克見到的格陵蘭島居民中，不少人強烈反對特朗普強調吞併格陵蘭島的意願，以及他在這一過程中發表可能考慮購買格陵蘭島或使用軍事選項等言論。護士米里姆大聲疾呼：“認爲可以侵犯他國的特朗普好像不是生活在21世紀，而是生活在20世紀七八十年代。就像美國也不能回到過去一樣，我們也想現在這樣生活。”● “特朗普不能隨心所欲、說買就買”特朗普最近聲稱，如果吞併格陵蘭島，將分別給居民10萬美元（約合1.47億韓元）。對此，島上出現了“完全不瞭解現實”的尖銳反應。自稱長期居住在格陵蘭島的“真正原住民”凱特林說：“不，敬謝不敏！（No， Thanks）。我們已經足夠富有，資源也很多。今後如果能夠進行更多的資源開發，我們將變得更加富足。”他還說：“就像所有人和國家都有固有的歷史和文化一樣，格陵蘭島也是如此。不能隨心所欲地佔據我們的認同感和土地。”實際上，格陵蘭島的反特朗普示威隊經常高喊的口號之一就是“格陵蘭島不賣（Greenland is not for sale）”。這是爲了狙擊特朗普用錢解決問題的看法和發言。當地一家戶外品牌最近推出了印有“格陵蘭島不賣”的連帽衛衣，人氣非常高。努克市中心的戶外用品賣場店員說：“去年特朗普宣佈重新執政並要吞併格陵蘭島後，開始正式銷售，但最近產品5次售罄，一直在印製新商品。”● 在美歐矛盾激化的情況下，對“戰爭”的恐懼越來越大雖然很多格陵蘭島居民露骨地表現出對美國的反感，但最近隨着美國和歐洲的矛盾達到高潮，也有不少人表示感到不安。一些人爲了以防萬一，開始搶購生活必需品，部分人還準備離開努克。在努克的研究生院攻讀經營學專業的米埃努瓦說：“在保持平常心的同時，突然間，我擔心會不會發生戰爭。聽說有不少人大量採購糧食和水進行儲藏。”一名努克市民還向記者反問道：“你不怕特朗普嗎？這種時局下竟然還來格陵蘭島……”丹麥政府派出的兵力20日陸續抵達格陵蘭努克機場。據確認，爲了應對緊急情況，不僅有軍人，還有消防人員。抵達努克機場的軍人們被問到“擔負什麼任務”時，回答說“無可奉告”，直接前往了駐地。據悉，格陵蘭島自治政府正在準備發佈包括勸告居民儲備5天糧食等在內的新方針。自治政府總理尼爾森在當天的記者會上表示：“美國向格陵蘭島動用軍事力量的可能性很小。我們正在做好應對所有情況的準備。”丹麥首相弗雷澤裏克森也表示：“如果對我們發動貿易戰爭，雖然對此我無法建議，但我們當然應該採取應對措施。只能這樣做。”此外，主張強硬應對特朗普有關格陵蘭島動向的法國總統馬克龍20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇演講中，針對特朗普政府指出：“世界一些地方再次出現了帝國主義野心。”柳根亨 noel@donga.com