引入雙重收費制的主要國家：韓國文化財産豈能例外



今年起，韓國遊客也經常光顧的法國盧浮宮博物館等著名旅遊景點，紛紛提高了對非歐洲外國人的門票價格。以盧浮宮博物館爲例，門票從原來的22歐元（約合3.8萬韓元）漲至33歐元，漲幅達45%。日本也正在推進就國立博物館和美術館的門票對外國人實行差別定價的雙重收費制。



雖然這因是韓國人非常熟悉的旅遊地而更加引人關注，但實際上，對遊客提高門票價格已是全球趨勢。美國從今年1月1日起，提高了外國人進入國家公園的門票。以年票爲基准，門票從80美元（約合11.8萬韓元）漲至僅對外國人收取250美元，漲幅超過三倍。



對外國人征收更高門票的雙重收費制，是印度、新加坡、意大利等多個國家已經在實施的政策。盡管也有部分批評聲音認爲這是“對遊客的歧視性制度”，但其目的更多在于維護旅遊基礎設施、確保財政來源，尤其是提升本國國民的便利性。這不過是隨著源于美國的本國中心主義和過度旅遊問題的加劇，這種趨勢正在向各國擴散而已。



那麽，韓國的文化財産門票情況如何呢？景福宮、昌德宮等四大宮殿的門票，自2005年左右以來，無論國內外遊客均爲3000韓元。圍繞其價格合理性的爭議早已存在。這與法國凡爾賽宮（32歐元）或意大利羅馬鬥獸場（28歐元）相比差距甚大，也低于中國的故宮門票價格（60元人民幣，約合1.2萬韓元）。被列入聯合國教科文組織世界文化遺産的宗廟，門票僅爲1000韓元。



國立博物館或美術館更是免費。自2008年起，韓國開始對國立博物館、美術館等國家基礎文化設施實行免費運營。該制度作爲擴大文化福利的壹環，在提高國民文化接近權方面取得了成果。然而，正如近期年訪客量突破600萬人次的國立中央博物館的事例所示，設施維護管理費用負擔日益加重，重新審視門票政策的必要性正日趨提高。



近期，國家遺産廳和國立中央博物館已開始討論宮殿、王陵門票價格調整現實化以及收取門票費的問題。文化財産或博物館門票費，關鍵在于在文化遺産保護與公共性之間找到平衡點。若將門票費定得過低，將難以進行文化財産的修繕維護，並可能降低參觀者對展覽的期望。反之，突然漲價則可能侵犯文化弱勢群體或當地居民的文化享受權。



那麽，各國正在引入的雙重收費制，或許可以成爲值得我們參考的折中方案。通過雙重收費制，既可以籌措用于文化財産管理的財政資金，同時也能開辟強化對本國國民和當地居民優惠的道路。這樣可以減少因制度變化産生的死角，也能降低因大幅度提高門票費可能引發的抵觸感。



K文化本身已經證明了其全球競爭力。我們必須在讓韓國文化財産獲得正當價值認可的同時，最大限度地尋找不損害其公共性的妙策。應該敞開包括雙重收費制在內的所有方案並進行探討。

