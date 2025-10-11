巴黎15區設立“辛奇日” 成為歐盟自治區首例

法國巴黎15區將11月22日定為“辛奇日”正式紀念日。此為歐盟（EU）內地方自治團體中的首例。（辛奇：韓式泡菜）大象集團10日表示，巴黎15區將“辛奇日”定為正式紀念日，並於4日（當地時間）在巴黎15區政府大廣場舉行了紀念活動“2025韓國博覽會—辛奇日制定宣布儀式”。現場有巴黎15區區長菲利普•古永、法國參議員阿涅斯•埃夫蘭等主要人士出席。辛奇日自2021年被美國加利福尼亞州定為正式紀念日起，已在美國13個州和英國倫敦金斯頓區等地被定為正式紀念日。在歐盟內的地方自治團體中，巴黎15區是首個。此次紀念日制定是由大象集團、SF全球公司和AMA協會共同向巴黎15區國際合作機構提議而促成的。巴黎15區議會壹致通過決議案，將每年11月22日正式指定為“辛奇日”。以此次巴黎15區為開端，從明年起，將在巴黎7區、16區、伊西萊穆利諾市、蒙彼利埃市等地推進將辛奇日定為正式紀念日的項目。大象集團相關人士說明稱：“我們與AMA協會及當地行政機構、教育公共機構等緊密合作，努力宣傳辛奇的優越性及作為韓國傳統發酵食品的價值”，“還舉辦了辛奇烹飪大賽、辛奇制作活動等多種文化交流項目。”AMA協會是以在法國弘揚韓國飲食文化為目的的非營利團體。SF全球公司是廣告及宣傳代理企業。李素貞記者 sojee@donga.com