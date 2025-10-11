禁止英語幼兒園-防止“殺手”題……奇怪的教育法案之國



在2026學年度大學修學能力考試（高考）9月模擬考試臨近的8月底，韓國國會舉行記者會，呼籲通過《高考“殺手題”防止法》。“殺手題”是指超出教學範圍的超高難度高考題。作爲脫離教育課程的試題，“殺手題”又分爲“火題”和“水題”，每年高考結束後還會出現“哈佛大學教授解答高考英語題”“化學系教授解答高考化學殺手題”等諷刺韓國高考的視頻。最終，甚至出現了修改《促進公共教育正常化及限制提前教育的特別法》條款、把高考納入限制提前教育對象的《“殺手題”防止法》。



國會還提出了防止過度提前學習的所謂“防止小學醫學班法”。現行《公教育正常化法》中還增加了課外班不能教授超出正規教育課程之前的內容，或者在課外班學生選拔過程中不能出脫離學校級別教育課程題目的規定。禁止以未滿36個月嬰幼兒爲對象進行教學和國際化（英語）教育的《學院的設立、運營及課外輔導相關法律修訂案》也在國會審議中。這就是所謂的《英語幼兒園禁止法》。



上個月底在國會舉行的“嬰幼兒私教育問題與限制方案討論會”上，有人提議實行設置家庭私教育費支出上限的“私教育總量制”，因此不久後可能會出現“私教育費支出總量製法”。



這些法案的背景是約達30萬億韓元的私教育費。教育部和統計廳調查得出的去年小學、初中、高中的私教育費總額爲29.2萬億韓元。去年已經創下了歷史最高值，但私教育對象年齡層正在擴大到嬰幼兒和重考生，因此明年公佈的今年支出額也很有可能再次創下最高紀錄。由於出生率低，學齡人口逐漸減少，卻又出現了比大韓民國全體國家研發預算（2024年爲26.5萬億韓元）更大的費用用於私教育的奇異現象。



如果法案獲得通過，能減少課外輔導嗎？《禁止英語幼兒園法》被提出後，政府禁止了被稱爲“4歲考試”的英語幼兒園入園前等級測試，首爾江南地區的著名英語幼兒園最近向家長們通報了變更的政策。也就是說，只有同系列語學院英語準備班出身的學生才能入學。家長們雖然對法案的宗旨表示同感，但擔心靠法律來限制最終只會降低進入課外輔導市場的年齡層。



雖然通過修改法律可以立即抑制私教育需求，但如果對公教育的信任不能馬上恢復，很有可能反覆出現“爲升入英語幼兒園而註冊另一個英語課外班”的惡性循環。與國家研發預算規模相當的資金集中到私教育上，並不是因爲信任私教育，而是因爲學生和家長都不信任公教育。



去年11月，韓國教育開發院在診斷私教育過熱現象的報告中分析稱，“高考政策持續性不足導致的不信任，表現爲依靠私教育確保信息的傾向”。如果高考政策沒有一貫性，忽左忽右，反覆無常，只會增加學生和家長的焦慮，那麼即使出現新名字的法案，也很難阻止私教育過熱現象的發生。

