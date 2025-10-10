美國或將把仿制藥排除在藥品關稅清單之外，韓國主力產品前景仍不明朗

美國唐納德•特朗普政府正在推進征收藥品關稅的過程中，預計仿制藥最終將被排除在關稅征收範圍之外。但占對美藥品出口約60%的生物醫藥品仿制藥（生物類似藥）能否同樣獲得豁免仍不明確，預計短期內行業混亂將不可避免。8日（當地時間）《華爾街日報》報道稱，美國政府計劃在藥品關稅中排除仿制藥類別。白宮副發言人庫什•德賽向該報表示：“目前未積極考慮依據《貿易擴展法》第232條對仿制藥加征關稅。”商務部發言人也表明相同立場稱，“第232條調查不會導致對仿制藥征收關稅。”此前，特朗普總統曾指示根據《貿易擴展法》第232條開展藥品關稅調查，商務部自4月起針對仿制藥成品、非仿制藥及原料藥等品類啟動調查程序。該條款規定，當認定進口商品威脅國家安全時，總統可采取緊急進口限制或高額關稅等措施。此次美國政府表態意味著關稅征收範圍已大幅收縮。立場轉變的主因在於美國對海外仿制藥存在高度依賴。據韓國生物協會統計，構成美國處方藥90%份額的仿制藥原料，主要生產基地集中於印度和中國。然而對於韓國主力出口品種生物類似藥的關稅政策，目前尚未獲得明確表態。韓國生物制藥巨頭Celltrion與三星Bioepis作為核心生物類似藥企業，其對美銷售額分別占公司總銷售額的34%與25%。崔智媛記者 jwchoi@donga.com