《北極星》通過理性女主角文珠和守護者山湖 打造女性爽劇新範式

“創作過程中不乏艱辛……這是壹部讓我獲益良多的作品。”2日，在首爾鐘路區壹家咖啡館見面的迪士尼+系列劇《北極星》（又譯《暴風圈》）編劇鄭瑞景與導演金希元，談及作品收官感想時流露出復雜心緒。這部作品對曾執筆電影《小姐》《分手的決心》的鄭編劇與執導電視劇《文森佐》的金導演而言，堪稱“多方面的重大挑戰”。《北極星》始於金希元導演“想講述強大女性與守護她的男性故事”的提案。鄭瑞景編劇在此基礎上提出“雖屬類型作品，但希望同時以愛情脈絡展開”的構想。由此，文珠角色由演員全智賢擔綱，山湖角色由姜棟元出演，作品作為“重磅制作”引發高度期待。然而劇集正式公開後，不乏評價認為存在遺憾。有觀點指出男女主角墜入愛河的過程、暗殺事件證據浮現的展開等缺乏敘事合理性。鄭編劇對此自評：“作為電視劇編劇的‘轉型’似乎尚未完全實現”，並解釋“因長期從事電影創作，事件篇幅總習慣控制在2-3小時尺度”。不過她也坦言：“此前創作也未曾過分追求合理性”，“我似乎是若缺乏超現實元素便難以產生興致的創作者。”二人在本劇中始終堅持的核心追求是“重新塑造女性角色”。鄭瑞景編劇表示：“希望創造與傳統意義上女性主角承擔角色截然相反的人物形象”，並說明“將理性睿智的特質賦予女性文珠，將溫暖守護的職責賦予男性山湖”。金希元導演也透露：“雖常收到男性爽劇（塑造具備壓倒性能力主角的敘事）提案，但始終思考以女性角色展開挑戰的可能性。”或許源於相似的問題意識。繼《小小姐們》（2022年）與本次《北極星》之後，二人將繼續合作下壹部作品《刑警吳瑪麗》。“從電影轉型到電視劇的創作過程中，目睹了生死搏命般的激烈現場。仿佛巖壁攀援時形成的命運與共的羈絆。”（鄭編劇）“我們自覺滿意時觀眾反響未必相同，也存在未竟的挑戰。在第三部作品中將重新梳理既往遺憾。”（金導演）金泰彥記者 beborn@donga.com